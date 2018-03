Patrick Grob, Präsident der Interessengemeinschaft (IG) Boningen, konnte am vergangenen Donnerstag ein gutes Dutzend Mitglieder zur ordentlichen GV im Säli des Restaurant St. Urs in Boningen willkommen heissen. In seinem Jahresbericht streifte der Präsident die markanten Punkte, die die IG seit der letzten GV beschäftigten: Die Finanzen, den Amtsperiodenwechsel und das Image der Gemeinde. Sauer stiess Grob die Dokumentation der «Rundschau» von SRF auf, in welcher Boningen als «hinterwäldlerische Schlafgemeinde, eingeklemmt zwischen Autobahn und Aare» dargestellt wurde. Dies stimme überhaupt nicht; vielmehr sei es so, dass die Gemeinde zwar mit steuerlichen Problemen zu kämpfen habe, aber «wir eine tolle Lebens- und Wohnqualität zu bieten haben», wehrte sich Grob energisch. Dies gelte es unbedingt zu erhalten. Sein Fazit des Jahresrückblicks war versöhnlich: «Gemeinderäte und Kommissionen machen einen tollen Job.»

Es war dem Präsidenten zudem eine grosse Ehre, die Verdienste von Peter Joss zu würdigen; dies für dessen zahlreiche Einsätze für die IG Boningen, aber auch für den Gemeinderat, dem er unter mehreren Malen für lange Zeit angehört und den er massgeblich mitprägte hatte. Unter anderem trug er entscheidend dazu bei, die Finanzen der Gemeinde wieder auf Kurs zu bringen. «Es läuft nun in der Gemeinde alles so, wie es soll, und das ist für mich der grösste Dank», bekannte Joss.

Die Wahlen gingen ohne Überraschungen über die Bühne. Im Vorstand bestätigt wurden Patrick Grob (Präsident), Rahel Kallweit (Vizepräsidentin) sowie Peter Joss (Beisitzer), Nicole Kappeler (Aktuarin), Rony Moser (Kassier), Michel Stebler (Bürgerrat), Markus Wyss (Bürgerrat), Beat Wyttenbach (Gemeinderat, Ressort Umwelt, Sicherheit und Soziales) und Uwe Zazzi (Gemeinderat, Vize-Gemeindepräsident, Ressort Bau).

Als Kommissionsmitglieder gewählt, respektive bestätigt wurden Sebastian Kavvadias und Uwe Zazzi (von Amtes wegen, beide Bau); Markus Kobler, Rony Moser und Beat Wyttenbach (von Amtes wegen, alle Umweltschutzkommission); André Kappeler und Peter Schmid (beide Finanzkommission), Markus Kobler und Röbi Theler (Präsident, beide Abstimmungs- und Wahlbüro); Nicole Kappeler und Beat Wyttenbach (von Amtes wegen, beide Kulturgruppe) sowie Fabian Wyss und Dieter Wyss (Präsident), beide Wasserkommission (Bürgergemeinde). Ersatz-Gemeinderäte sind André Kappeler (Einwohnergemeinde) und Rahel Kallweit (Bürgergemeinde). Als Rechnungsrevisoren bestätigt wurden die Bisherigen Theo Benoit und Röbi Theler.

Die Rechnung 2017, vorgestellt von Kassier Rony Moser, schliesst mit einem kleinen Plus. Der Jahresbeitrag bleibt unverändert bei 40 Franken. Der Präsident wies zudem auf die weiteren Termine im laufenden Jahr hin: Dienstag, 12. Juni (Rechnungsgemeindeversammlung); Freitag, 31. August (IG-Grillplausch im Eichliban) und Dienstag, 11. Dezember (Budgetgemeindeversammlung). Bei einem kleinen Imbiss und angeregten Diskussionen klang die diesjährige GV harmonisch aus.

Beat Wyttenbach