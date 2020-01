Poppige Panflötenklänge und gefühlvolle Gitarrensounds

Der Merenschwander Panflötist Jonas Gross spielte in Sins zusammen mit seinen Gitarristen sein neues Konzertprogramm «Pantasia 2020».

Der 23-jährige Panflötist Jonas Gross war letzten Sonntag in der katholischen Pfarrkirche Sins zu sehen. Zusammen mit seinen Gitarristen Nino Lentini und Damian Rozanec verzauberte er das zahlreich erschienene Publikum während zwei Stunden.



Dass die Kombination von Popmusik und Panflötenklängen, die der junge Instrumentalist sich zu Eigen gemacht hat, funktioniert, sieht man an den rund 300 Besuchern, welche am vergangenen Sonntag den Weg in die Kirche in Sins gefunden haben. Jonas Gross eröffnete mit den Eigenkompositionen seines im Jahre 2015 erschienenen Albums «The Wooden Taste». Unterstützt wurde er dabei von seinem langjährigen Wegbegleiter und Gitarristen Nino Lentini, welcher für die Nummer «Somewhere over the Rainbow» auch gleich zur Ukulele griff und in Kombination mit der Panflöte den Sommer in den Januar brachte. Jonas Gross führte dabei das Publikum mit Charme und sehr viel Witz durch das Programm. So holte er den zweiten Gitarristen Damian Rozanec auf die Bühne, indem er sie unter einem falschen Vorwand verliess und ihn und den mittlerweile Trompete spielenden Nino Lentini die Gershwin-Nummer «Summertime» zum Besten geben liessen. Ein weiteres Highlight waren die vielen neuen Nummern, die Gross auf seiner EP «Spreeathen» aufgenommen und am «Pantasia»-Konzert zum ersten Mal live dargeboten hatte. Evergreens wie «Ein bisschen Frieden», «Griechischer Wein» oder «Panträume» bekamen von den drei Musikern ein komplett neues Gewand und entführten das Publikum in musikalische Traumwelten. Das grosse Finale wurde von der weltbekannten Panflötennummer «The lonely Shepherd» eingeläutet. Ein Song, den Gross zuletzt als Solist am Basel Tattoo im Jahre 2014 zum Besten gegeben hatte.

Das «Pantasia»-Konzert nahm den Zuschauer mit auf eine kurzweilige musikalische Zeitreise in die letzten fünf Jahre von Jonas Gross’ Karriere von der jugendlichen Nachwuchshoffnung zum etablierten Instrumentalsolisten. Und so wurden die Musiker nach der zweistündigen Darbietung mit tosendem Applaus und Standing Ovationen belohnt.

Jonas Gross