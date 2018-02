Sehr geehrte Damen und Herren



In Ergänzung zu Herrn Wessels's Aussage empfehlen wir, dass das Controlling der Post seine Aufgaben richtig wahrnimmt. Das heisst, anstelle Statistiken und Zahlen zu erstellen, die angeschlossenen Betriebe zu kontrollieren und zu steuern.



Ergänzend und interessanterweise werden Kleinunternehmen von Behörden in unnötiger Intensität kontrolliert und gesteuert, so dass diese in der Bürokratie ersticken. Für die Post, die sehr bundesnah ist, werden wohl wieder einige Augen zugedrückt.



Silly Grüsse



Silly Asses

Urs Schaffer & Jan Mezger