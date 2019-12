Preis für den schönsten Stand am Chlaus-Märet

Das OK des Chlaus-Märet 2019 in Balsthal übergibt den Preis in Form von Geschenkgutscheinen des Gewerbevereins Balsthal-Klus im Wert von CHF 150. – für den am kreativsten dekorierten Stand an die Leiterin der Kita Falkenburg, Petra Meister (zweite von rechts), und ihre Mitarbeiterin Lisa Braesigke. Ebenfalls an der Dekoration des Standes mitgearbeitet hat die Mutter der Leiterin, Silvia Meister. Die Herren des OK: (rechts) Daniel Christ, Präsident des Gewerbevereins Balsthal-Klus, (links) Christian Moser (Vorstandsmitglied des GVB).

(Text: Kurt Meyer Balsthal)

(c) Foto Kurt Meyer