Pro Senectute Seniorenturnen Trimbach und Boningen

Pro Senectute Turnerinnen unterwegs

Ein Arabisches Sprichwort lautet: »Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.» In diesem Sinne begab sich eine muntere Schar von Turnerinnen aus Trimbach und Boningen, bei tollem Wetter, zum alljährlichen Tagesausflug. Auf direktem Weg fuhr der freundliche Chauffeur von Wyss Reisen AG, Othmar Zeltner, Richtung Genfersee. Mit frohen Liedern, lustigen Anekdoten und regen Gesprächen verging die schöne Fahrt wie im Fluge. Die erste Reiseetappe war das Chaplin Museum in Corsier sur Vevey. Hier begab sich eine Gruppe ins Museum wo sehr viel interessantes aus dem Leben von Charlie Chaplin entdeckt werden konnte. Die andere Gruppe machte es sich bei kühlen Getränken im Restaurantgarten bequem. Um die Mittagszeit begaben wir uns ins tolle Restaurant Safran am schönen Genfersee in Montreux, wo wir alle mit einem feinen Essen verwöhnt wurden. Im Anschluss hatte jede Teilnehmerin noch genügend Zeit am schönen Genfersee zu promenieren oder nach Möglichkeit die Freddie Mercurys Statue an der Seepromenade zu Gesicht zu bekommen. Nachdem alle wieder beisammen waren und im Car Platz genommen hatten ging die Reise weiter. Es heisst ja: »Wenn Engel reisen scheint die Sonne». Im wahrsten Sinne, wir sind Engel. Die Sonne zeigte sich von ihrer schönsten und wärmsten Seite. So war es an der Zeit etwas Kühles in den Magen zu bekommen. Schon wieder auf der Rückfahrt machten wir Halt in Murten beim schön gelegenen Hotel Schiff. Hier wurden uns super feine Desserts und Glacé serviert. In gemütlicher Runde im Schatten von Bäumen konnten wir es am schönen Murtensee geniessen. Bevor die Rückreise definitv angetreten werden konnte, wurde natürlich an diesem schönen Ort noch das obligatorische Gruppenfoto geknipst. Mit vielen schönen Gedanken und Eindrücken verabschiedeten wir uns am Abend an den jeweiligen Einsteigeorten voneinander und wussten, dass sich das Arabische Sprichwort bewahrheitete.

Pro Senectute Turnen Trimbach + Boningen Elsbeth Jäggi