Am 7. November 2018 trafen sich 30 Seniorinnen und Senioren in der Schulanlage in Rickenbach und liessen sich zu Fragen rund ums Älter werden informieren.

Zum Informationsanlass eingeladen hatten die Gemeinde Rickenbach und die Pro Senectute Kanton Solothurn. Der Gemeindepräsident Dieter Leu freute sich die Anwesenden begrüssen zu dürfen.

Nach einem stimmungsvollen Musikbeitrag von 3 Cellistinnen folgten Fachreferate zu Telefonbetrug, allgemeinen Herausforderungen im Alter, Finanzen, Bewegung und um rechtliche Fragen wie Erbrecht, Schenkungen, Verwandtenunterstützung und Vorsorge.

Am Anlass „Älter werden in Rickenbach“ konnten sich Seniorinnen und Senioren Informationen zum Thema Alter holen. Vorgängig haben die Senioren und Seniorinnen von Rickenbach eine Informations-Broschüre mit allen wichtigen Themen und Adressen erhalten.

Das Leben kann im Alter schöner werden, leichter wird es nicht. Um gegen unliebsame Eventualitäten gewappnet zu sein, können Seniorinnen und Senioren bei der Pro Senectute Fachstelle für Altersfragen, wertvolle Informationen erhalten. www.so.prosenectute.ch, Telefon 062 287 10 20.