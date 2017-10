Wie lässt sich das 9. Schuljahr gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichermassen auf der schulischen Zielgeraden noch immer motiviert sind? Unter anderem hat man bei der Umgestaltung der 3. Sekundarklasse 2011 den Projektunterricht eingeführt, um das letzte Schuljahr attraktiver zu gestalten. Und das ist – würde man Schüler und Lehrpersonen fragen – durchaus gelungen.



Der Prozess ist das Ziel

Doch was ist der Projektunterricht überhaupt? Die Schülerinnen und Schüler wählen selbst ein Projekt aus. Dabei steht nicht nur das Produkt im Vordergrund, sondern auch der Weg dorthin: Wenn ein Projekt, beispielsweise ein Möbelstück, ein Rezeptbuch oder eine Fotoausstellung, eingereicht und bewilligt worden ist, ist die Planung genauso wichtig wie die Ausführung. Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich während dieses Prozesses verschiedene Kompetenzen aneignen. Darunter fallen etwa die Planungskompetenz, das Erstellen eines Zeitmanagements und das Einhalten desselbigen, das Fertigen einer Projektdokumentation, in welcher alle Arbeitsschritte dokumentiert werden – nötigenfalls auch das Umdenken des vorher Geplanten, und nicht zuletzt die Kompetenz der Reflexion und der Selbsteinschätzung. Dies bauen die Schülerinnen und Schüler mittels eines Werktagebuches auf. Die Projekte und die Dokumentation werden schliesslich von den Lehrpersonen benotet. Doch nicht nur das eigentliche Produkt und die Projektdokumentation werden bewertet, sondern auch die Präsentation fliesst in die Note ein.

Vernissage als Höhepunkt

Höhepunkt ist die Vernissage: Vor den Sommerferien werden die verschiedenen Projekte Eltern und Bekannten gezeigt oder vorgeführt. Auch zukünftige Lehrlingsausbildner von einzelnen Schülern sind immer wieder dabei. Die jüngeren Sekundarschüler kommen schon vorher in den Genuss einer Vorpremiere und sehen auch die Präsentationen der 9. Klässler.

Motiviert durch selbstgesteuertes Lernen

Wo könnte man mehr die Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler kennenlernen? Weil dieser Unterricht weitgehend selbst gesteuert ist, ist dieser bei Schülerinnen und Schülern äusserst beliebt. Immer wieder erleben die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler von einer ganz anderen Seite. Dies zeigt: Selbstgesteuertes Lernen ist enorm wichtig für die Motivation.

Die nächste Vernissage der aktuellen 9. Klasse findet am 4. Juli 2018 statt. Sie sind herzlich zu diesem Anlass eingeladen.

Sekundarschule Birmensdorf-Aesch