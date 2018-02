Die Radio- und Fernsehprogramme, die in Lugano produziert werden, werden nicht nur von Tessinerinnen und Tessinern gehört oder gesehen, sondern auch von italienisch sprechenden Personen, die in der Deutsch- oder Westschweiz leben. Es sind Familien oder einzelne Personen die aus beruflichen oder privaten Gründen entschieden haben, das Tessin zu verlassen um in einer anderen Sprachregion zu leben und zu arbeiten. Es sind Personen, die integriert sind, aber ihre Wurzeln nicht verlieren wollen. Das machen sie hauptsächlich durch das Radio und das Fernsehen.

Es heisst offiziell das Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz. Besser wäre vom Radio und Fernsehen der italienisch sprechenden Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz zu reden. Ich wäre froh wenn man bei Diskussionen zu den Kosten von Radio und Fernsehen pro Einwohner dies berücksichtigen würde.

Da ich im Tessin aufgewachsen bin und auch Kontakt zu vielen Personen habe, die in Italien wohnen, möchte ich zudem daran erinnern, dass auch viele Italiener unserem Radio und Fernsehen folgen. Diese Personen sind von Ihrem Staatsfernsehen enttäuscht oder wollen nicht die italienischen Privatsender hören oder sehen. Diese Personen schätzen das kulturelle Niveau und die objektive Berichterstattung unserer Sender. Mit reinen Privatsendern könnte die kulturelle Vielfalt der Sendungen nicht mehr sichergestellt werden. Auch für diese Personen werde ich die „No Billag“-Initiative ablehnen, so wie es die GLP und die meisten Parteien in der Schweiz auch empfehlen.

Sebastiano Meier