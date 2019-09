«Typisch Schweizerisch, Chäs und Schoggi», so lautete das Motto der diesjährigen Chorreise des reformierten Kirchenchores Wohlen. Schon früh – um 06:45 Uhr traf sich die muntere Gruppe am 21. September 2019 und um 07:00 Uhr ging es los. Der Weg führte über Bern, der Kaffeehalt bei der Raststätte Deitingen durfte natürlich nicht fehlen, bis nach Broc.

In Broc erwartete den Chor eine süsse Führung: das „Maison Cailler“ wurde besichtigt. Nachdem nach Herzenslust Schokolade in allen möglichen Variationen gekostet wurde, ging die Reise weiter nach Gruyères. Sofort waren alle Mitreisenden vom Charme des idyllischen Städtchens mit dem Kranich im Wappen verzaubert und auch das Wetter schlug um: strahlender Sonnenschein begleitete die Gruppe von nun an den ganzen Tag lang. Das Panorama von der Schlosshöhe aus war schlichtweg atemberaubend. Berge, Wälder, ja das ganze Greyerzerland erstrahlte in einer einzigartigen Farbenpracht.

Im urchigen Restaurant „Le Chalet“ wurde zum Mittagessen ein köstliches Fondue genossen. Frisch gestärkt folgte dann eine Multimedia-Show im Schloss Gruyères, in welcher die Geschichte, die Legenden und Sagen rund um Gruyères und sein schönes Schloss erzählt wurden. Nach dem rund 20 Minütigen Film wurde der Chor von einem sympathischen jungen Mann in Empfang genommen, welcher gekonnt, mit viel Witz und einem unermüdlichen Wissen die Räume und Malereien des Schlosses erklärte. Die Führung führte dann auch hinunter, am Museum des Schweizer Künstler H.R. Giger vorbei (Erschaffer der Aliens im Film „Alien“), in das malerische Städtchen selbst. Der Marktplatz, das Haus des Hofnarren, ja sogar ein Gebäude von welchem man sagt, dass es früher eine Folterkammer war, wurden gezeigt.

Nach der Führung genossen die Reiseteilnehmerinnen und –teilnehmer die frei verfügbare Zeit an diesem wunderschönen Fleckchen Erde, bis man sich kurz vor 18:00 Uhr traf, um nach Holziken zu fahren. Dort, im Restaurant Central, liess der Chor diesen schönen Tag gemütlich bei einem feinen Nachtessen ausklingen, bevor dann alle wieder gut zu Hause ankamen.