Der Fricktaler Regenbogenchor gastierte am letzten Maiwochenende an der Landesgartenschau in Bad Nauheim, Deutschland.

Das Internet machts möglich. Übers Internet hat uns der Regenbogenchor aus Bad Nauheim, einer Bäderstadt im deutschen Bundesland Hessen in der Nähe von Frankfurt ausfindig gemacht und zu ihrem Projekt , dem „grössten singenden Regenbogen der Welt", im Rahmen der Landesgartenschau, eingeladen. Rund 1500 Sängerinnen und Sänger aus verschiedensten Teilen Deutschlands und als Vertretung aus der Schweiz unser Fricktaler Regenbogenchor und dazu mindestens ebenso viele bunte Luftballons, fanden sich am Sonntag morgen unter dunklen, schweren Regenwolken auf dem Gelände der Landesgartenschau ein. Zusammen wurden eigens zu diesem Anlass komponierte Lieder gesungen. Ein gewagtes Unterfangen, hatten doch die vielen einzelnen Chöre keine einzige gemeinsame Probe. Doch die musikalische Umsetzung klappte , die Konzertbesucher zeigten sich über das musikalisch gebotene erfreut. Und dann pünktlich zum Höhepunkt der Veranstaltung riss der Himmel auf, die Sonne beleuchtete den bunten Regenbogen aus Luftballons, ehe auf Signal des Dirigenten diese zeitgleich richtung Himmel stiegen.

Schon am Abend zuvor feierten wir einen ersten Höhepunkt unserer von A-Z gelungenen Reise. Zusammen mit unseren Gastgebern sowie 2 weiteren Chören die den Regenbogen im Namen tragen gaben wir unter dem sinnigen Titel „Regenbogen" ein abwechslungsreiches Konzert, vor einem begeistert mitgehenden Publikum, die meisten angereist direkt vom Frankfurter Büro. Bereits bestehen Pläne uns für das schöne Wochenende und die tolle Gastfreundschaft zu revanchieren, vielleicht kommt es irgendwann in den kommenden Monaten zu einem ebenso begeisternden Regenbogen Konzert für unser Fricktaler Publikum....?

Wie auch immer, Bad Nauheim war und ist auch für Nicht-Sänger eine Reise wert und, das kann man schon heute sagen, bildet einen Höhepunkt in unserem diesjährigen Vereinsleben.