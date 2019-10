Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen an der EXPO 2019

Die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen war vom 11.10. - 13.10.2019 mit einem Stand an der Expo anzutreffen. Wie im vorherigen Jahr an der wüga'18 hat es sich die Jugendarbeit zum Ziel gemacht durch ihre Präsenz an der Expo Sichtbarkeit zu erlangen und für Jugendliche eine Anlaufstelle zu bieten. Im Zentrum lag ebenfalls, dass die Eltern die Gesichter der Jugendarbeitenden kennenlernen konnten.

Die Jugendarbeitsstelle hatte verschiedene Attraktionen am Stand wie ein Tischfussball, eine Fotobox und ein Glücksrad. Mit über 2000 Besuchenden konnte die JAST die Aufmerksamkeit auf sich richten und ihre Projekte und Angebote bekannt machen. Die Hauptattraktionen waren das Glücksrad und die Fotobox. Beim Glücksrad konnten verschiedene Preise wie ein Foto mit der Fotobox, Süssigkeiten, Tiki und Gutscheine für ein Getränk in den verschiedenen Treffs gewonnen werden. Alle Altersgruppen hatten sichtlich Spass daran und die Süssigkeiten und Tikis konnten wiederum auch bei den älteren Besuchenden, Jugenderinnerungen auslösen.

Der JAST ist es gelungen die gesetzten Ziele zu erreichen. Auf diesem Weg möchte sich die JAST bei der Domaco, beim Kirchgemeindeverband und der Kirchgemeinde Unterendingen für ihre Unterstützung bedanken.