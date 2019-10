Reise der Männerriege Klingnau

Mit dem Wettergott habe ich persönlich Kontakt gehabt, abgemacht war ein Reisen ohne Regen und zwar mindestens tagsüber. Diese Kontaktpflege hatte es in sich, denn kein Tropfen trübte unsere Reise. Den nächtlichen Regen verschliefen wir.

Nun aber von Anfang an. Bevor die Reise überhaupt losging, gab es schon die erste Verwirrung: welches ist die richtige Startzeit? Gut gibt es den SMS-Dienst, mit dem die Ungläubigen überzeugt werden konnten. Der Reisestart war für einmal etwas später angesetzt, dafür konnten einige von uns vorher im neueröffneten Kafi Wirth den Kafi geniessen. Dann ging’s los mit dem Bus nach Mellingen, mit dem Zug nach Aarau, umsteigen Richtung Olten. Dort standen 12 Mann auf dem Gleis 3 und warteten auf den nächsten Zug. Dann kam die Frage auf, wieso wir den Zug nach Basel nehmen müssen für nach Oensingen? Der Reiseleiter war wohl noch etwas verwirrt, oder lag es daran, dass dieses Gleis näher lag als das richtige Gleis 4? Plötzlich hiess es rechts umkehrt und nach dem kurzen Eilmarsch bestiegen wir den richtigen Zug im aller letzten Moment… Aber von jetzt an verlief fast alles wie gewünscht.

Doch die Fahrtzeiten zwischen den Umsteigeorten waren einfach zu kurz, um die prall gefüllten Rucksäcke etwas zu erleichtern. Endlich kam die Gelegenheit zwischen Olten und Oensingen. Mit dem feinen Speckzopf von Emil und dem in rauen Mengen mitgeführten Frühstückstrunk wurde die Reise lanciert. Herzlichen Dank den Spendern. Von Oensingen führen wir nach Balsthal. Dort hatte das Lottofieber einige ganz bös erwischt. Kein Wunder, wenn 47.8 Millionen im Jackpot darauf warten, den Besitzer zu wechseln. Mit dem Bus ging's dann auf den Passwang, wo wir das erste Föteli, es ist nie zu früh. Man weiss ja nie, wenn plötzlich einer verloren geht. Mit gemütlichem Schritt, das war die Devise der diesjährige Reise, nahmen wir die Wanderroute unter die Füsse.

Auf dem Weg Passwang Richtung Hintere Wasserfallen, wurde in der Wirtschaft Passwang Halt gemacht, um die Spezialitäten kennen zu lernen. Das Ziel wurde früher erreicht als geplant, da einige Wandergruppen sich den Platz im Bergrestaurant Vogelberg strittig machten. Das feine Mittagessen genossen wir auf der Hintere Wasserfallen und dann ging's los. Die einen rasten mit dem Trottinet nach Reigoldswil runter, andere stiegen auf die höchsten Berge, das Chellenchöpfli im Solothurnischen mit 1157m und die Hinteri Egg im Baselländischen 1169m. Andere erkundeten die nähere Umgebung mit deren Einkehrmöglichkeiten. Unser Samstagsjass liess die Zeit bis zum Nachtessen vergehen. Thomi, der kurzfristig krankheitshalber absagen musste, hatte per SMS für den Apéro gesorgt. Herzlichen Dank. Nun kam endlich das seit Jahren erwartete Cordon Bleu. Es hat sehr gut geschmeckt und wurde mit einem leckeren Dessert abgerundet. Kude malte noch ein Kreuz an die Decke, zum Zeichen, dass endlich sein Wunsch, Cordon Bleu zum Nachtessen, erfüllt wurde. Ein Feinschmecker in der Runde behauptete, vegetarisch sei seine neue Lebensweise, die er mit einer, ja sogar mit zwei Portionen Lachs, umsetzte. Die gleiche Person hatte sich an der Reise als grosser Charmeur profiliert. Den Abend haben wir mit Jassen verbracht. Dieser verhalf allen zum gesunden Schlaf in den sehr gepflegten Räumen. Sägend haben auch hier einige die Nacht durch gebracht.

An jeder Reise gibt es Frühaufsteher. Genützt hat es wenig, denn das feine und köstliche Morgenessen wurde erst kurz vor Neun Uhr serviert. Den vorherigen Frühstückstrunk mit Champagner, war ein Zeichen des Reiseleiters, womit er mitteilte, dass das seine letzte MR-Reise als Reiseleiter sei. Nach dem genussvollen und vielseitigen Morgenessen ging die Wanderung weiter. Das Ziel war vorerst die beiden höchsten Erhebungen, Chellechöpfli und Hinteri Egg. Auf dem Chellechöpfli sieht man, will man den Aussagen des Reiseleiters glauben, vom Vrenelisgärtli bis zu den Blauen. Das Wetter bot uns keine grosse Fernsicht, so steht diese Behauptung noch immer im Raum. Etwas später in der Beiz Waldweide genossen wir den Mittag ohne Essen - auch das gibt's.

Waldenburg, unser Ziel am zweiten Tag, empfing uns schon um 13:30 Uhr mit einigem Sonnenstrahlen. So früh und schon heimwehlastig. Das war auch gut so, denn der geplante Zug in Liestal, hätte uns mit seiner Verspätung viel später heimgebracht. Dafür trafen wir 1 Stunde früher im Rest. Schwyzerhus zum Schlummertrunk ein. Äxgüsi Toni, das Bier in Wohlen werden wir nachholen.

Ein möglicher Nachfolger, wer auch immer, hat mir geholfen, die Höhepunkte in diesen Bericht einzubringen. Wer weiss, vielleicht gibt es 2020 eine Reise nach....