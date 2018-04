Schülerinnen und Schüler brauchen in der heutigen Zeit Ideen und Perspektiven. Diese zu finden ist für die jungen Menschen nicht immer ganz leicht. Der Rotary Club Aarau hat es sich zum Ziel gesetzt unter dem Motto "Schüler begegnen Menschen aus der Berufswelt" für die Kantonsschule Aarau eine bunte Präsentation von unterschiedlichen Berufen zu organisieren. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden den Schülern 49 ganz unterschiedliche Berufe aus sich abgrenzenden Berufsfeldern dargeboten. 311 junge Menschen nahmen am Montag an der nachmittäglichen Veranstaltung teil und konnten Einblicke und Eindrücke sammeln, die durchaus als prägend für ihre weitere berufliche Laufbahn gesehen werden können.

Pünktlich um 14.30 Uhr eröffnete der Prorektor der alten Kantonsschule Aarau mit herzlichen Begrüßungsworten und viel Dankbarkeit für die Organisatoren des Rotary Clubs Aarau die Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler durften nach kurzen erklärenden Worten zum organisatorischen Ablauf eigenständig die Schulzimmer aufsuchen, in denen zu den Berufen, die sie spannend finden, entsprechende Vorträge dargeboten wurden. Des Weiteren konnten sich die jungen Menschen mit Materialien eindecken, die ihnen die beruflichen Besonderheiten noch einmal näher bringen.

Die Vorträge dauerten immer eine Stunde und begannen um 15.00 Uhr und um 16.10 Uhr, so dass die Schüler die Möglichkeit hatten, sich über zwei unterschiedliche Berufe informieren konnten. Dabei waren vor allem die Berufsgruppen der Juristerei, die Werbebranche, die ärztlichen Berufsmöglichkeiten, die Psychologie und das Lehramt interessant. Aber auch die Psychater und die Biologen sowie die Wirtschaftsökonomen konnten sich nicht über einen Zulauf der Schülerinnen und Schüler beklagen. Die Ökonomen hatten für die jungen Menschen eine weitere spannende Präsentation vorbereitet: Es ging um das Thema "Trading für Berufstätige".

Die Teilnehmer beider Seiten waren sich einig: diese Veranstaltung war eine wahre Bereicherung für die berufliche Orientierung der jungen Menschen, denn einen so guten Kontakt bekommt ist eher selten für die einzelnen Berufszweigen zu bekommen.