Da hatte sich die Wirtin Maya von der Linde in Weiningen aber etwas einfallen lassen! Legte sie doch den aufspielenden Musikanten den sprichwörtlich roten Teppich vor die Füsse. Die musik. Akteure waren sichtlich überrascht und mussten sich eingestehen, dass ihnen das noch nie passsiert sei ----ausser den Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli; vor einiger Zeit beim Papst/Vatikan-Schweizergarde in Rom. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Stubete vom 13.Oktober 2017 war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Bodenständige, lüpfige und urchige, gepaart mit modernen Darbietungen, wurden gekonnt vorgetragen und begeisterte die sichtlich gutgelaunte Zuhörerschaft.

Der Höhepunkt an diesem Abend war der Auftritt des Alphorntrio Benny Lüthy aus Muhen/AG. Was dieses Trio mit ihren Alphörnern zeigte war einfach Klasse - Gänsehaut pur. Ihr Programm hiess denn auch BUNT GEMISCHT , von traditionell bis MODERN und kann auch ab Tonträger konsumiert werden.

Solche Auftritte beleben eine Stubete, ja sie lebt davon. Nun ist männiglich gespannt was an der Stubete vom 15. Dezember, am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, zu hören und zu sehen sein wird.

Andi Bichsel, Othmarsingen