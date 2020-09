Rundgang durch die Laufenburger Altstadt mit CVP Grossratskandidat Daniele Mezzi

Am 26. September hat die CVP Ortspartei zum Spaziergang durch die malerische Altstadt von Laufenburg geladen. Die Stadtführung zum Thema Zuwanderung / Migration / Integration hat gerade für Laufenburg eine sehr hohe Bedeutung. Hier zeigt die Geschichte über Jahrhunderte, wie sich Ereignisse auf die Bevölkerungsstruktur und die Wirtschaft auswirkten.

An verschiedenen Stationen haben die Teilnehmer interessante Einblicke in die Bedeutung der Schauplätze und deren Jahrhunderte alte Geschichte erfahren. Die Stadtführung wurde von Ruedi Lüscher, Stadtführer und alt Stadtammann, geleitet. Im Gespräch mit Daniele Mezzi, selbst in der Altstadt aufgewachsen, erfuhren die Teilnehmer seinen ganz persönlichen Bezug zum Thema und zu Laufenburg. Beim anschliessenden Apéro entwickelten sich spannende

Diskussionen zu aktuellen Themen. Die Teilnehmer nutzten dabei die Möglichkeit, auch mit weiteren anwesenden Grossratskandidaten ins Gespräch zu kommen.