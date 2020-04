In den Zeiten wo das zu Hause bleiben empfohlen wird, lehren uns die Mitmenschen das es doch möglich ist, den anderen zu zeigen, wir leben noch, und den Kehricht nehmen wir sicher nicht mehr nach Hause mit. Dies wurde so gesehen nach dem schönen Karfreitag, gesehen am Rhein beim Wasserfahrverein Muttenz. Da frage ich mich schon, wann werden wir vernünftiger, muss wirklich noch ein Ausgehverbot kommen, das endlich alle, an einer schönen Umwelt wieder Freude bekommen?