Schalmeienklänge im Kapuzinerkloster

Ein schöner, noch nicht allzu alter Brauch, findet im seit einigen Jahren leerstehenden Kapuzinerkloster in Solothurn statt. In den alten unzähligen Räumen des Klosters stellen verschiedenste Anbieter schöne, dekorative aber praktische Kostbarkeiten aus. Schön festzustellen war, dass viele Neugierige die Ausstellung besuchten. Gleichzeitig wird in dieser Ausstellungswoche ein Rahmenprogramm angeboten, um die Besucher ins Kloster zu locken. Wir von den Schalmeien durften an diesem Rahmenprogramm teilnehmen.

Eine zu einem guten Drittel gefüllte Kirche lauschte den Klängen unserer Schalmeien. Natürlich passten wir unsere Melodien der besinnlichen Zeit an. Offenbar hat es dem Publikum gefallen und bezeugte dies mit einem herzlichen und warmen Applaus. Gewöhnungsbedürftig war die tiefe Temperatur in der Kirche. Das hiess, unser schmuckes Outfit den Temperaturen der Kirche anzupassen. Jacke und Schal liessen unser Aussehen „sehr gewöhnlich“ machen. Aber was solls, dem Publikum hats offensichtlich gefallen.

Rolf Koller