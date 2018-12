Schlusshock der Pro Senectute-Wandergruppe Bezirk Laufenburg

Am Donnerstag den 29. Nov. 2018 trafen sich die Wanderinnen und Wanderer zum obligaten Wanderschlusshock im Restaurant Adler in Gipf-Oberfrick.

Nach dem feinen gemeinsamen Mittagessen standen der Rückblick auf das verflossene Wanderjahr und der Ausblick ins 2019 auf dem Programm.

Marianna Schraner durfte 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Schlusshock begrüssen. Speziell begrüsste sie Eva Schütz von der Beratungsstelle Pro Senectute Bezirk Laufenburg.

Vertrauen, erwähnte Eva Schütz in ihrer Begrüssungsrede, ein nicht typischer Weihnachtsbegriff. Vertrauen ist jedoch eine Qualität und unabdingbar in der Wandergruppe. Die Teilnehmer schenken den Wanderleitern das Vertrauen, in der Annahme, dass sie die Wanderung sogfältig geplant haben und sich nicht schwerwiegend verlaufen. Auch hätten die Wanderleiter nicht das Vertrauen der Teilnehmenden, würde bald niemand mehr eine Wanderung leiten.

Im Anschluss ehrte Eva Schütz, Hanspeter und Martha Meng sowie Fredi Krähenbühl für 10 Jahre und Marianna Schraner für 5 Jahre Wanderleitung.

Im Jahresrückblick zeigte Hanspeter Meng mit einer Power Point Präsentation einige Highlights der Wanderungen vom verflossenen Jahr.

In der Zusammenstellung erwähnt er, dass im Durchschnitt 3 Wanderer mehr teilnahmen gegenüber dem Vorjahr.

Auf den 21 Wanderungen wurden etwa 231 Km zurückgelegt, ca. 3500 Meter Aufstieg und rund 4000 m Abstieg bewältigt.

Bei den 2 Bergwanderungen, mit 18 bzw. 12 Teilnehmern, welche Arthur Brem organisiert und durchgeführt hat, zeigt es sich, dass solche anspruchsvolle Wanderungen anzubieten, ein Bedürfnis ist. Für 2019 sind weitere 4 Bergwanderungen vorgesehen.

Nach dem Rückblick stellte Arthur Brem das neue Wanderprogramm für das 1. Halbjahr 2019 vor. Es sind 9 Halbtages-, 2 Tages- und 2 Bergwanderungen vorgesehen.

Bevor Marianne Schraner, Eva Schütz und allen Teilnehmern fürs Kommen dankte und allen schöne Festtage und alles Gute im neuen Jahr wünschte, gab es von den Teilnehmern noch einige humorvolle Einlagen.

Wanderprogramme können bei der Pro Senectute Beratungsstelle in Frick, Widengasse 5, 5070 Frick,

Tel. 062 871 37 14 bezogen werden.