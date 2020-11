Schlussspurt für die Konzernverantwortungsinitiative

Die Abstimmungsunterlagen sind vor einigen Tagen bei den Stimmberechtigten eingetroffen. "Wir von den Lokalkomitees Aarau und Buchs sind nochmals mit Stand- und Flyer-Aktionen präsent gewesen, damit sich die Stimmberechtigten nicht von den Falschmeldungen der Konzernlobby verunsichern lassen. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Für die Menschen in Aarau und Buchs ist es eine Selbstverständlichkeit, ass Konzerne wie Glencore dafür geradestehen sollen, wenn sie Kinder mit Schwermetallen vergiften oder ganze Landstriche zerstören", sagen Mike Camastra (Aarau) und Christine Lange (Buchs).

Die Konzernverantwortungsinitiative wurde vom ehemaligen FDP-Ständerat und Staatsanwalt Dick Marty zusammen mit einer breiten Koalition von 130 Menschenrechts- und Umweltorganisationen lanciert. Die breite Unterstützung der Initiative bei Unternehmer/-innen und Politiker/-innen von S, Grünen, GLP, CVP, BDP, EVP,EDU, FDP und SVP beweist, dass die Initiative eine Selbstverständlichkeit fordert. Ebenfalls stehen die Schweizer Bischofskonferenz, die Evangelische-reformierte Kirche Schweiz und die Schweizerische Evangelische Allianz hinter der Initiative.

In der ganzen Schweiz fanden und finden immer noch solche lokale Standaktionen wie in Aarau und Buchs statt. Dick Marty, Alt-Ständerat FDP, sagt: "Ich finde es beeindruckend, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger in allen Landesteilen für unsere Initiative einsetzen. Das ist sehr wichtig: Denn es geht um die grundlegendste Selbstverständlichkeit unseres Rechtsstaates: Wer einen Schaden anrichtet, der soll auch dafür geradestehen. Das muss endlich auch für Konzerne wie Glencore und Syngenta gelten. Vielen Dank für Ihre JA-Stimme."

Die Konzernverantwortungsinitiative kommt am 29. November zu Abstimmung, schriftlich abstimmen kann man aber schon jetzt! (MC/CHL)