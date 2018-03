Es schneite und schneite in Frenkendorf



Noch am 17. März 2018 hatte man das Gefühl vom Frühling. Dann über die Nacht, wo es dann den Sonntag, den 18. März 2018, in Frenkendorf und Umgebung hatte, Schnee und nochmals Schnee. Und am 25. März 2018 steht im Kalender, dass es bei uns in der Gegend den Sommeranfang hat. Einzig dies wäre zu bemerken, am Sonntag haben doch die meisten einen Feiertag. Man muss nicht in die Arbeit, nein man kann das zu Hause pflegen. Einfach die Bilder hier sollen einmal für die nächsten Jahre die Erinnerung sein, dass wir hatten am 18. März 2018 auch in Frenkendorf sehr viel Schnee. Es war für viele wahrlich eine schöne ÜBERRASCHUNG. Bescherung wollte ich nicht schreiben.