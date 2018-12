Auch in diesem Jahr bastelten die Schüler und Lehrer des Schulhauses 1888 in Baldingen gemeinsam Sterne für den Adventsschmuck ihres Schulgebäudes. Ein schöner Brauch der Schüler und Lehrer verbindet und nicht nur das Schulhaus in der Advents- und Weihnachtszeit in einem besonders festlichen Glanz erstrahlen lässt, sondern auch die Herzen der Einwohner Baldingens feierlich berührt. Im Rahmen des, so genannten «Sternenateliers» liessen Schüler und Lehrkräfte ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf und bastelten gemeinsam am Montag, den 11. und Mittwoch, den 16. November ihren individuellen Sternenschmuck fürs Schulhaus, der als eine originelle und gefällige Dekoration die Nordfassade des Schulhauses zieren wird. Mit viel Spass und Enthusiasmus machten sich die Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse an die Arbeit, wobei man die Klassen 4, 5 und 6 zusammenfasste. Die Schüler fanden es gut, dass die einzelnen Bastelgruppen ausgelost wurden, sodass jüngere sowie ältere Schüler gemeinsam bastelten und sich gegenseitig halfen. Unter Anleitung der Lehrkräfte kreierte jede Gruppe andere, schöne und kreative Sterne, sodass eine einmalige Weihnachtsdekoration für das Schulhaus entstand. Es wurde nicht nur geschnitten, gefaltet und geklebt, sondern es wurde auch mit Tannenzweigen und -ästen gearbeitet. Und ein grosser beleuchtete Stern aus Tannengrün erstrahlt im Eingangsbereich und erhellt die dunkle, kalte Nacht. Kommentare der Schüler auf der Webseite der Schulen von Baldingen zeigen, dass das diesjährige «Sternenatelier» wieder ein voller Erfolg war. Der begeisterte Kommentar eines 2. Klässlers lautet «Ich bin in einer sehr guten Gruppe gewesen. Es war super gut! Wir haben drei verschiedene Sterne gebastelt. Es hat mir sehr gut gefallen.» Aber auch an Erwachsenen wurde gedacht, ein paar Fair Trade Schmuck Überraschungen gab es auch für sie. Nicht nur die Schüler und Lehrer freuen sich über ihre gelungene Arbeit, auch die Baldingen Bevölkerung bedankt sich bei allen jungen Künstlern/innen für die festlich geschmückte Schulhausfassade mit ihrer Vielzahl zauberhafter Sterne.