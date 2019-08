In Raum 41 des Hallwyler Schulhauses der Sekundar- und Bezirksschule Kaiseraugst stand am 19. und 20. August weder Französisch noch Englisch oder Mathe auf dem Stundenplan. Stattdessen dreht sich hier unter dem Motto „Achtung-Technik-Los“ alles um das Programmieren von bunt blinkenden Robotern, spannenden Games und um viele weitere interessante Fragen der Technik. Das von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) unterstützte Projekt, das als Wanderausstellung konzipiert ist, soll den Kaiseraugster Schülerinnen und Schülern das Potential von technischen Berufen mit Hilfe von Workshops und Vorträgen näherbringen. Es bindet dabei Lehrlinge der FHNW ebenso ein, wie deren Betreuer.



Das Angebot von „Achtung-Technik-Los“ reicht von kleineren Vorträgen bis hin zu technischen Workshops. So erfahren die Jugendlichen beispielsweise im Rahmen eines Vortrags wie Roboter bei der Bombenentschärfung eingesetzt werden können - ein eher unbekannter Bereich der Robotik, der sicherlich nur wenigen Schülerinnen und Schülern bislang ein Begriff gewesen sein dürfte. In Workshops lernen die Jugendlichen zudem, wie sich kleine blinkende, Musik abspielende und dank Rädern herumrollende Roboter programmieren lassen. Im Computerraum wird gezeigt, wie Games kodiert werden können. Zudem können die Schülerinnen und Schüler, die jeweils in Jungen- und Mädchengruppen aufgeteilt sind, sich an einem handygesteuerten Kugellabyrinth der FHNW ausprobieren. Zwei ehemalige Lehrlinge geben zudem Auskunft über ihre Ausbildung, über spätere Berufsinhalte und über schulische Möglichkeiten. Ihr Berufsbildner und Lehrlingsbetreuer informiert die Jugendlichen darüber, was sie bei ihren Bewerbungen beachten sollten. Seine Empfehlung: 14 Monate vor dem Schulabschluss sollten die Schülerinnen und Schüler bereits wissen, was sie nach dem Abschluss machen wollen.



Im Werkraum beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler in der Zwischenzeit mit Lötpraxis. Sie lernen eine Platte so zu löten, dass die an ihr befestigten Lichter am Ende abwechselnd blinken. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von vier Lehrlingen, die den entsprechenden Workshop gerade an der FHNW besuchen.