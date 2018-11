Im Treppenhaus des Primarschulhauses in Lostorf riecht es nach frisch gebackenen Weihnachtsguezli. Das laute Hämmern aus den Werkräumen ist unüberhörbar und in den Gängen verbreitet sich feines Sägemehl durch Hunderte von Fussabdrücken bis auf den Pausenplatz hinaus. Die Schulzimmer der älteren Primarschülerinnen und Primarschüler sind in Werkstätten und Ateliers umfunktioniert. Es herrscht eine geschäftige Stimmung im Schulhaus. All dies sind untrügliche Zeichen dafür, dass in Lostorf in Kürze wieder ein Weihnachtsmarkt stattfindet.

Denn jedes zweite Jahr führen die 5.- und 6.-Klässler einen solchen durch um ihre Exkursionskasse aufzubessern. Dafür wird eine Woche lang geplant, gezeichnet, gewerkt – viel geschult, nur eben etwas anders. In der darauffolgenden Woche werden die verschiedenartigen Produkte jeweils in der weihnachtlich geschmückten Turnhalle mit viel Freude und Stolz präsentiert. An 13 Verkaufsständen kann jedermann überraschende Geschenkideen bestaunen und erwerben. Ausserdem können sich die Besucherinnen und Besucher bereits eine Stunde vor Eröffnung des Marktes in der Cafeteria bei verschiedenen kleinen Leckereien auf den Markt einstimmen. Die Schule Lostorf freut sich auf Ihren Besuch!

Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet am Mittwoch, 21. November 2018, von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Dreirosenhalle in Lostorf statt. Die Cafeteria öffnet bereits um 17.00 Uhr.