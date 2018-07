Toleranz und Weltoffenheit, das sind Werte, die in unserer heutigen Welt immer wichtiger werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, schon die Kinder mit anderen Sprachen, Kulturen und Traditionen vertraut zu machen. Aus diesem Grund organisierte die Bezirksschule Brugg ein Schulfest der besonderen Art. Jede Klasse dekorierte sein Klassenzimmer im Stil eines, im Voraus gewählten, Landes.

Neben der Länderwahl suchte sich jede einzelne Klasse eine Aktivität oder ein Essen, was für das Land typisch oder bekannt ist. Den Schülern und Lehrern war es wichtig, dass die Schule nicht mehr als Schule wiederzuerkennen ist. Dazu beispielsweise der gesamte Kunstraum mit schwarzen Tüchern behängt. Gegen Abend konnte dann die Weltreise dann beginnen. Über das ganze Schulgelände verteilt war es möglich, unterschiedliche Speisen zu kosten und landeigene Aktivitäten, wie Bowling in Amerika auszutesten oder einfach auf Hawaii am Strand und an der ehemaligen Brunnenbar, die nun "Tiki-Bar" hiess, zu entspannen.

Zudem gab es im Keller für kleine Spenden einem Raum zum Austoben, in dem traditionsweise und ausnahmsweise Teller geworfen werden durften, sowie einen Partyraum mit lauter Tanzmusik. Traditionell gibt es jedes Jahr zum Schulfest einen Stand, an dem Rosen gekauft werden können. Diese werden dann an die Liebsten Menschen verteilt. Dieser romantische Blumenverkaufsstand, natürlich in Frankreich, der Stadt der Liebe, ist immer noch sehr beliebt bei den Schülerinnen und Schülern der Bezirksschule Brugg. Selbstverständlich, denn wer wird nicht gerne mit einer Rose, einem Zeichen der Liebe, überrascht?

Die Reise um die Welt an der Bezirksschule Brugg hatte einen grossen Vorteil, denn das Reisen zwischen den Kontinenten erfolgte blitzschnell durch einen Raumwechsel und ohne die gewöhnliche Müdigkeit durch den Wechsel der Zeitzonen. Dank dieser Idee der Organisatoren konnte dieses Mal auch ein reibungsloser Ablauf beim Aufbau gewährleistet werden. Besonders schön an dem Abend waren die ausgelassene Stimmung und die damit verbundene Freude über den schönen gemeinsamen Abend. Erneut kenntlich wurde diese, als die Schüler um 23 Uhr schweren Herzens das Schulgelände verlassen haben.

So war der Abend ein voller Erfolg und vermittelte den Kindern die Diversität unserer Welt. Es ist eben nicht jedes Land völlig gleich und genau das macht eine Weltreise und das Eintauchen in zunächst fremde Kulturen so spannend