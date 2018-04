Fragt man Ausländer, welche Gedanken ihnen als erstes durch den Kopf schiessen, wenn sie den Namen Schweiz hören, dann wird relativ schnell auch das Geld genannt. In der Aussenwahrnehmung werden die Schweizer häufig als vermögend wahrgenommen, auch weil es viele Reiche aus diversen Gründen in unser Land zieht. Was subjektiv also schon lange so ist, wird nun auch vom Global Wealth Report der Credit Suisse bestätigt: Die Schweizer sind die reichste Nation der Welt.

Der Global Wealth Report nennt konkrete Zahlen, die belegen wie Reich die Bürger in verschiedenen Ländern der Erde sind. Demnach hat ein Schweizer Erwachsener durchschnittlich ein Vermögen in Höhe von 562.000 Franken. Diese Summe wird umso bemerkenswerter, wenn man sich die Zweitplatzierten im Ranking anschaut. Demnach sind die Australier die zweitreichsten Bürger der Welt, haben allerdings mit 376.000 Schweizer Franken Pro-Kopf-Vermögen deutlich weniger, als die Eidgenossen.

Die Schweizer sind aber nicht einfach durch einen Gewinn bei Euromillions so reich geworden. Der grosse Unterschied zwischen Platz eins und Platz zwei lässt sich vielmehr dadurch erklären, dass unser Land beispielsweise aus Steuergründen auch viele vermögende Ausländer anlockt.

Ein Prozent hält über 50 Prozent des Weltvermögens

Vor allem aber handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Statistiken machen immer deutlicher, dass die Vermögen auch immer ungerechter verteilt sind. Während die einen von 562.000 Franken nur träumen können, haben die anderen für diese Summe lediglich ein müdes Lächeln übrig. Fakt ist: Schon heute hält das reichste ein Prozent über 50 Prozent des Weltvermögens. Und die Schere geht immer weiter auf. Das gilt nicht nur für den Kontostand, sondern auch für das Einkommen.

Obwohl die kleine Schweiz lediglich 0,1 Prozent der Weltbevölkerung stellt, besitzt sie 1,4 Prozent des globalen Privatvermögens. Insgesamt summiert sich der Reichtum der Schweizer auf 3,5 Billionen Dollar. Dabei handelt es sich ausschliesslich um das Vermögen von Privatpersonen, nicht etwa von Unternehmen.

Nach Australien folgen die USA und Norwegen auf den weiteren Plätzen. Gerade die Vereinigten Staaten konnten im letzten Jahr den Vorsprung der Schweiz minimieren. Während das Vermögen nach Angaben der Allianz in der Schweiz nur gering gewachsen ist, hat ausgerechnet Donald Trump den Amerikanern ein deutlich grösseres Wachstum beschert. Die "America First"-Strategie des umstrittenen US-Präsidenten hat die Börsenkurse heimischer Unternehmen in die Höhe getrieben und das Vermögen vieler (ohnehin schon reicher Amerikaner) anwachsen lassen. Hinzu kommt, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro an Wert gewann, während der Franken gegenüber dem Euro nachgegeben hat.

Seit acht Jahren Schuldenwachstum

Dass die Schweiz den Platz an der Spitze nicht auf ewig sicher hat, zeigen auch die Schulden. Während das Vermögenswachstum seit drei Jahren hinter dem der anderen westeuropäischen Staaten hinterherhinkt, wachsen die Schulden bereits seit acht Jahren überdurchschnittlich. Experten vermuten, dass das nicht zuletzt mit dem schlechten Image der Schweiz als Steuerparadies zusammenhängt. Die mediale Aufmerksamkeit, die durch immer neue Enthüllungen über Steueroasen angeheizt wurde, hat die Reichen verschreckt. Sie sind vorsichtiger geworden, auch wenn sie die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen.

Jeder Schweizer hat im Durchschnitt 107.000 Franken Schulden. Zum Vergleich: Bei den Norwegern sind es nur rund 82.000 Franken pro Kopf, bei den Australiern sogar nur 77.300 Franken. "Während die griechischen Haushalte ihre 'Schuldenexzesse' aus den Vorkrisenjahren korrigierten und ihre Verbindlichkeiten im Mittel um 0,8 Prozent pro Jahr senkten, wuchs die ausstehende Kreditsumme der Schweizer weiterhin um durchschnittlich 3,4 Prozent pro Jahr", so die Allianz.

Im Vergleich haben die Schweizer doppelt so hohe Schulden wie die Amerikaner. Dort sind es vergleichsweise niedrige 52.400 Franken pro Person. Bei den Westeuropäern sind es durchschnittlich 30.600 Franken.

Die einstigen Schuldensünder, die Südländer, haben ihre Verbindlichkeiten seit der Wirtschaftskrise 2008 deutlich reduzieren können. Bei Spanien, Portugal, Irland und Griechenland sind die Schulden um durchschnittlich 2,6 Prozent pro Jahr geschrumpft. Das sind insgesamt 283 Milliarden Euro. Die übrigen Länder im Westen Europas hingegen haben weitere Schulden angehäuft und im selben Zeitraum rund 2,2 Prozent pro Jahr zugelegt.

Betrachtet man die Weltlage, zeigt die Tendenz wieder Richtung mehr Schulden. 2016 ist der Schuldenabbau erstmals seit 2009 wieder zum Stillstand gekommen. Die Verschuldung stieg schneller als die nominale Wirtschaftsleistung.