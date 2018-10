Schwinger-Fussball in Schönenwerd Oktober 2019

PA/Das Glück stand dem NWSV-Team dieses Jahr am 27. Schwinger-Fussballtunier in Schönenwerd nicht zur Seite. Mit einem 1: 0 Sieg gegen den IWSV starteten Sie in das Turnier. Sie unterlagen trotz starkem Einsatz gegen NOSV/ BKSV und ISV somit platzierten sich Sie sich auf Rang 4.

Sieger wurde der BKSV, nach einem spannenden Elfmeterschiessenwaren gegen den NOSV.

Trotz herrlichem Wetter blieben die Fans aus! Ein Appell für die Schwingerfans im Oktober 2019 die Schwinger im Bernischen zu unterstützen!