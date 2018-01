Kurz vor den Sportferien fand am 25.01.2018 zum allerersten Mal der Seetaler Ball Cup in Seon und Seengen statt. Während die Handball-Spiele der 7. Klassen in Seengen stattfanden, haben sich die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen in Seon im Volleyball gemessen. Dem sportlichen Highlight dieses Semesters haben die Schülerinnen und Schüler schon lange entgegengefiebert.



Der Tag startete morgens um 09.00 Uhr mit den ersten Wettkämpfen. Vor den Spielen waren die Schülerinnen und Schüler nervös und konnten den Startpfiff kaum erwarten – alle wollten den Sieg für ihr Dorf und ihre Klasse nach Hause bringen.

Per Extrabus fuhren die 7. Klassen der Schule Seon in Richtung Seengen, um sich im Handball zu messen. Am Ende des Tages entschieden die Seoner diese Sportart für sich.

Die 8. Klassen aus Seon machten in ihrer Heim-Turnhalle einen Wettkampf untereinander aus. Am Morgen massen sie sich im Bänklifussball und im Unihockey, am Nachmittag wurde in den üblichen Schulklassen-Formationen Völkerball gespielt. Bei diesen Klassen konnte sich die 1. Bez als Siegerklasse durchsetzen und feierte ihren Sieg lautstark in Halle 4.