Forstkommission Bürgergemeinde Dulliken

Seilbahnholzerei am Engelberg

Holzschlag am Engelberg ist immer eine grosse Herausforderung. Der Hang ist meist steil und der Untergrund steinig und unstabil. Eine maschinelle Holzerei ist hier mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Der Forstbetrieb Niederamt hat sich daher nach andern Lösungen umgeschaut. Die Seilbahnholzerei wird vielfach im alpinen Gelände angewandt. Der Forstbetrieb hat daher die Firma Riebli Forst AG von Sarnen OW mit der Seilbahnholzerei beauftragt. Für die aufwendige Methode musste aber eine grössere Menge Holz geschlagen werden. So hat diese Forstfirma in 3 Wochen rund 1‘000m3 Buchenholz geschlagen. Die meisten Bäume wurden oberhalb des Surpeterweges (östlich der Engelbergstrasse) gefällt. Sobald der Holzschlag beendet war, wurde die Seilbahn eingerichtet. Der Lastwagen mit allen Einrichtungen wie Seilwinden, Motoren, Stützturm stand auf dem Waldweg zum "Schürlirank" an der Engelbergstrasse. Zuerst wurde das Tragseil montiert (ca. 200 bis 300 m lang) und unten am Ankerbaum festgemacht, über einen Stützbaum gezogen bis zum Fahrzeug. Auf beiden Seiten wurden Abweisbäume stehen gelassen, weil die hochgezogenen Baumstämme seitlich ausschlugen. So wurde Stamm um Stamm hochgezogen. Die Seilbahn wurde gen Osten zwei Mal verschoben. So wurden rund 700 - 800 m3 Holz zum Abtransport bereitgestellt.

Das übrige Buchenholz wurde oberhalb des Bannweges geschlagen. Das meiste Holz ist bereits vom Holzhändler abtransportiert worden.

Die Seilbahnholzerei ist eine spektakuläre aber auch eine aufwendige und teure Methode. Ohne einen Beitrag vom Kanton würde diese Holzerei die Unkosten nicht decken. Das Holz wird grösstenteils exportiert, weil in der Schweiz kaum noch entsprechende Sägereien bestehen.

Ein kleinerer Teil wird in der Region für die Schnitzelheizungen bereitgestellt und auch für die Produktion von Spanplatten an die Swiss Krono AG in Menznau geliefert.

Der Dulliker Wald erhält mit diesem Holzschlag eine nachhaltige Erneuerung. Es ist eine Naturverjüngung vorgesehen, das heisst, der Wald erneuert sich selber. Eine Aufforstung mit Jungbäumen ist nur punktuell vorgesehen.

Eduard Hofer