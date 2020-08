Senioren -- Wanderer - Ausflug

Fahrt ins Blaue im Schweizerland

Dienstag, den 18.August 2020

Motto: Die Reise geht mit der Bahn, dem Postauto, der Standseilbahn und mit der Gondelbahn auf ca. 2000 m.ü.Meter. Eine prächtige Aussicht erwartet uns. Auf der andern Seite ins Tal S..... Auf der andern Seite ist eine uns bekannte Alpenkette, so hiess es im Programm.

Eine fröhlich gestimmte Wandergruppe mi 34 Personen wagte sich mit vielen Fragen auf die Reise. Eine besondere Ehre war die Fahrt mit dem komfortablen DB Zug bis Sargans. Ab Sargans mit der SBB und weiter mit Postauto über Wildhaus zur Talstation der Iltios Standseilbahn die uns zur Gondelbahn führte und auf über 2000 m.ü.M. brachte. Auch einige Gämsen begrüssten uns .Die Aussicht in die Gegend war nicht optimal, denn Nebelschwaden verdeckten die Sicht. Zum Mittagessen gab es Älplermagronen, auf Wunsch mit ein paar Wursträdli, und Apfelmus. Einige wagten kurze Spaziergänge dem Blumenweg entlang und entdeckten in der Ferne Walenstadt und den Bodensee. Das Gruppenfoto der Teilnehmer durfte nicht fehlen. Mit einer Sonderfahrt ging es den gleichen Weg heimwärts nach Dietikon. Vielen Dank an Kurt Kubli, der den Ausflug organisierte.

Die nächste Wanderung führt in die Herrschaft am 25. August 2020

Dietikon, 22. August 2020, Anton Scheiwiller