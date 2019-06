Zum 31. Mal lud der Gemeinderat Stüsslingen am 13. Juni 2019 die über 70-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner zum traditionellen Seniorenausflug ein. 68 Personen zwischen 70 und 90 Jahren folgten dieser Einladung. Erwartungsvoll bestiegen die Teilnehmenden auf dem Parkplatz der Pfarrkirche in Stüsslingen zwei Reisecars der Firma Born. Nach einer herzlichen Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Georges Gehriger startete die Fahrt durch Dagmersellen-Sursee-Sempach-Hildisrieden-Hochdorf-Abtwil-Sins-Cham nach Zug zur Schiffstation. Auf dem Schiff wurde ein feines Mittagessen, grüner Salat, Hackbraten Zugerseeart mit Kartoffelstock und Gemüse serviert. Bei schönem Wetter genossen alle die tolle Schifffahrt. Der Gemeindepräsident gratulierte Herr Thomas von Arx zum 75. Geburtstag und überreichte ihm unter grossem Applaus mit «Happy Birthday-Gesang» Wein und Stüsslinger Stolpersteine. Auf der Rückfahrt von Zug nach Unterägeri-Aegerisee-Schwyz-Brunnen-Gersau-Vitznau wurde in Küssnacht im Restaurant Alpenhof noch ein Trinkhalt eingelegt. Um 19.30 Uhr trafen alle wohlbehalten in Stüsslingen ein. Weitere Fotos vom Seniorenausflug gibt’s auf der Gemeinde-Homepage www.stuesslingen.ch.

Gemeindeverwaltung, Saskia Niggli