Am vergangenen Freitag reisten rund 80 Senioren und Seniorinnen aus Fischbach-Göslikon Richtung Aegerisee. Mit dem Car ging es via Richterswil, Schindellegi nach Morgarten an den Aegerisee. Im Hotel Morgarten gab es ein Mittagessen und anschliessend entweder einen Spaziergang zum Denkmal der Morgartenschlacht oder eine Schifffahrt auf dem Aegerisee. Das Wetter spielte einigermassen mit und es blieb mehrheitlich trocken. Um 16 Uhr fuhren beide Cars wieder Richtung Fi-Gö, über Land, auf Wegen, wo man sonst selten durchfährt und entwas von der Landschaft sieht.

Barbara Kretz