Auch dieses Jahr hat die Einwohner und Bürgergemeinde Luterbach die Senioren zu einer Ausfahrt eingeladen. Kurz nach Mittag durften knapp 200 Senioren und Seniorinnen mit vier modernen Cars die Fahrt nach Meisterschwanden antreten. Bei Kaffee und Kuchen und wunderschönem Wetter konnten sie die Aussicht auf den Hallwilersee geniessen. Kurz vor 18 Uhr wurden alle in der alten Turnhalle an dekorierten Tischen erwartet. Das Restaurant Krone Team verwöhnte mit Tafelspitz, Gemüse, Kartoffeln und zum Dessert ein feines Tortenstück. Das Servieren von Essen und Getränken wurde von den bestens motivierten Gemeinderäten und Pfarrer Rolf Weber übernommen. Chor und Musikgrundschulleiterin Maja Studer hat mit den Kindern zwei Aufführungen vorbereitet und die Freude der Kinder bei Tanz und Gesang lockerte den Abend auf. Als älteste Teilnehmer durften Frau Ida Kaiser und Herr Willy Lehmann einen Gutschein von Gemeinderätin Therese Höhle entgegennehmen, sie organisierte zum ersten Mal mit Bravour. Gemeindepräsident Michael Ochsenbein informierte über einige der derzeitigen und zukünftigen Baustellen in Luterbach.

Silvia Stampfli