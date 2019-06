Der traditionelle Nachmittags-Ausflug der Seniorengruppe Roggenfluh Oensingen führte dieses Jahr zum Bäckereimuseum in Benken (SG). Mit dem Car fuhr die muntere Reiseschar über die Autobahn bis Horgen, gelegen am linken westlichen Ufer des Zürichsees. Mit der Fähre ging's dann weiter nach Meilen, dank des herrlichen Sommerwetters eine sehr schöne, wenn auch kurze Fahrt.

Entlang der "Goldküste" ging die Fahrt weiter, via Rapperswil zu unserem Tagesziel, dem Bäckereimuseum im St-Gallischen Benken. Museums-Stücke aus Bäckereien der ganzen Schweiz sind hier zu bestaunen. Der Inhaber, Paul Wick, wusste dazu in launischen Worten viel Wissenswertes zu erzählen. Im Gebäude sind noch weitere Raritäten zu bewundern, seien es Original-Oldtimer oder eine Wohnung wie "anno dazumal".

Nach einer kurzen Stärkung im angegliederten Restaurant ging die Fahrt dann weiter via Hirzel zum Restaurant "zur Schlacht" in Sempach. Dort konnte Hunger und Durst gestillt werden, bevor dann zur Heimreise aufgebrochen wurde. - Zufrieden, wenn auch etwas müde, kam die Reiseschar dann wieder in Oensingen an, mit einem herzlichen "Dankeschön" an die Organisatoren.