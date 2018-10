Auch der diesjährige Seniorennachmittag stiess auf grossen Anklang. Rund 110 Seniorinnen und Senioren sowie Vertreter aus dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung kamen in den Gemeindesaal, um am beliebten Anlass teilzunehmen.

Nach einem kurzen Begrüssungsappell von Mario Leardi, Gemeinderat Ressort Soziales und einer Willkommens-rede von Thomas Blum, Gemeindepräsident, strapazierte das Seniorentheater Wohlen-Bern mit dem Gastspiel „Dr Vetter Flury vo Missouri“ die Lachmuskeln aller Gäste.

Der folgende Abschnitt gibt Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen:

„Der alte Geizkragen Santschi erwartet sehnlichst seinen wohlhabenden Cousin Flury aus den USA. Santschi spekuliert darauf, vom Reichtum seines Vetters profitieren zu können. Dieser Schuss soll aber gründlich nach hinten losgehen. Der amerikanische Verwandte ist nicht einfach zum Spass in der Schweiz. Er sucht dort eine Frau, die mit ihm in die Staaten zurückreist – und auch dort bleibt. Auf einmal tauchen wie aus dem Nichts mehrere Frauen gleichzeitig auf und interessieren sich für den Mann aus Übersee.“

Angefüllt mit so viel Witz und Humor musste der Hunger und Durst gestillt werden. Die guten Feen der Frauengemeinschaft hatten mit viel Liebe die Tische dekoriert und für das leibliche Wohl gesorgt. Sie verwöhnten die Senioren mit „Hamme“, Kartoffelsalat, fruchtiger Himbeerroulade, süffigem Wein und Kaffee (auf Wunsch mit „Siitewage“,!).

Gut gelaunt und beschwingt von den lustigen Anekdoten, den kulinarischen Leckerbissen und den wertvollen Begegnungen verliessen die Seniorinnen und Senioren gegen 18 Uhr den Gemeindesaal.

Unser spezieller Dank geht an die Akteure des Seniorentheaters Wohlen, die Ladies von der Frauengemeinschaft für den tollen Einsatz sowie die Seniorinnen und Senioren, welche stets in grosser Zahl an unserem Anlass teilnehmen.

Claudia Siegenthaler