Seniorenweihnachtsfeier 2019 in der Mehrzweckhalle

Seit einigen Jahrzehnten lädt der Frauenverein Attiswil am 3. Adventssonntagnachmittag die Seniorinnen und Senioren der Einwohnergemeinde zu einer schlichten Weihnachtsfeier ein. Auch dieses Jahr waren die Tische in der Mehrzweckhalle weihnächtlich dekoriert. Schon bevor die angemeldeten 60 Gäste eintrafen, waren die Mitglieder des Frauenvereins unter der Regie von Cordelia Känzig an den Vorbereitungsarbeiten.

Amüsantes Programm

Frau Simone Meenen begrüsste pünktlich um 14.00 Uhr die anwesende Seniorenschar, die beiden Pfarrer Paul Bühler und Michael Albe, den Gemeinde- wie auch den Burgerpräsidenten mit ihren Delegierten. Es sei ihr eine grosse Freude, dass so viele Leute der Einladung gefolgt sind. Einen grossen Dank richtete sie an die treuen Mitglieder des Frauenvereins, die sich für die Organisation zur Verfügung gestellt haben. Ebenso dankte sie vor allem den jüngeren Frauen, die sich kürzlich zum Beitritt in den Frauenverein entschlossen haben und so die personelle Durchführung solcher Anlässe ermöglicht hätten. Ein grosses Dankeschön richtete sie an die Burgergemeinde, die nebst den Weihnachtstannen auch das Dessert spendeten. Mit einer kurzen Weihnachtsgeschichte stimmte sie in den weihnächtlichen Anlass ein.

Unter der Regie von Frau Jana Christen, Lehrerin der 2./3. Klasse der Primarschule Attiswil erfolgte eine amüsante Aufführung des Theaterstückes „Der Weihnachtsgast“ von Uli Führe. Eine Schar von Samichläusen unterhielt uns mit gesprochenen und gespielten Szenen. Das ganze wurde mit Blockflötenstücken aufgelockert. Die Sketchs konnten den aufmerksamen Zuhörer einige Lacher entlocken. Mit einer musikalischen Einlage verabschiedeten sich die Kläuse vom Publikum, bevor Sie eine „Zugabe“ spielen mussten. Musikalisch wurden sie von Frau Christen auf der Gitarre begleitet.

„Ich komme immer gerne nach Attiswil“ äusserte sich der Gastredner Diakon Paul Bühler. Er fühle sich hier immer wohl und trumpfte mit einem vorweihnächtlichen Gedicht auf. Nach seinen Ausführungen werde er im nächsten Sommer pensioniert und hoffe, dann auch als Rentner teilnehmen zu können.

Als Gemeindepräsident richtete sich auch Gaudenz Schütz an die Seniorenschar. Er sei glücklich, dass sich solche Anlässe in der Gemeinde realisieren lassen und dankte den Mitgliedern des Frauenvereins für ihren unermüdlichen Einsatz innerhalb der Gemeinde. Er streifte auch kurz die vielen pendenten Geschäfte der Gemeinde und versprach vollen Einsatz des Gemeinderates.

Als weiterer Höhepunkt des kurzweiligen Nachmittags spielte die Musikgesellschaft Attiswil unter kundiger Leitung ihres Vice-Dirigenten Erwin Gissler einige anspruchsvolle Stücke. Das ganze Bouquet enthielt Marschmusik, aber auch Ausschnitte aus dem kürzlich stattgefundenen Kirchenkonzert. Die Zuhörerschaft forderte eine Zugabe, der die Musikgesellschaft gerne entsprach. Als Abschluss forderte Erwin Gissler die Seniorengesellschaft zum Mitsingen des bekannten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht….“ auf.

Als Abschlussredner amtete Pfarrer Michael Albe. Er stellte fest, dass er letztes Jahr seinen ersten Auftritt in der Gemeinde an der Seniorenweihnacht hier in Attiswil hatte. Mittlerweile kenne er fast alle Leute mit Namen und er habe sich mit seiner Familie hier gut eingelebt. „Stille der Nacht und die Angst….“ trug er in Versform vor und wünschte allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.

Das Kulinarische durfte nicht fehlen

Nach einer kurzen Pause begannen die Mitglieder des Frauenvereins mit dem Service. Zu einen feinen Glas Rot- oder Weisswein wurde uns ein vorzügliches Essen serviert. Die aufmerksame Crew bemühte sich um einen perfekten Nachservice für alle die noch Appetit hatten. Nach dem Genuss des von der Burgergemeinde gespendeten Desserts und einem Kaffee fand der Anlass ein würdiges Ende. Glücklich und zufrieden zogen die Gäste nach Hause, nachdem sie sich im Gästebuch eingetragen und einen „Batzen“ ins Sparschwein geworfen hatten. Herzlichen Dank dem Frauenverein.

Text und Fotos Rudolf Rebholz