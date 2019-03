CRC: Nach seinem erfolgreichen Debut legt Autor und Musiker Chris Regez seinen zweiten Musikroman «Entscheidung in Florida» vor. Die Buchpräsentation vom Donnerstag, 21. März, in der Raiffeisenbank Lenzburg verspricht weit mehr als eine trockene Lesung. Denn Chris Regez & Martina Meier inszenieren ausgewählte Passagen aus dem Buch wie ein Theaterstück und umrahmen die Stellen immer wieder mit Songs aus ihrem Live-Musikprogramm.

Die Geschichte beginnt mit einem Paukenschlag. Bruce Cannon erhält eine niederschmetternde Diagnose. Doch der ehemalige Country-Music-Superstar ist nicht bereit, sein Schicksal einfach so zu akzeptieren. Er kämpft gegen seine Krankheit und lädt den Songwriter Joe Baker nach Naples, Florida, ein, um mit ihm neue Hits zu komponieren. Die daraus resultierenden Tantiemen sollen die finanzielle Unabhängigkeit seiner Frau und Tochter sichern, falls er das Zeitliche segnet. Gelingt es den beiden, neue Hits zu schreiben und wie entwickelt sich Bruce Cannons Gesundheit? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Lesung in der Raiffeisenbank Lenzburg

Der neue Roman ist eine in sich geschlossene Geschichte, d.h. man versteht die Geschichte auch wenn man den ersten Musikroman «Der Songwriter» nicht gelesen hat. Der Autor und Musiker wird das Buch bei diversen Lesungen vorstellen und zusammen mit seiner Gesangspartnerin Martina Meier musikalisch umrahmen. Am Donnerstag, 21. März 2019, findet eine Lesung in der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Lenzburg statt. Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Start der Lesung um 19.00 Uhr. Danach Apéro riche.

Weitere Infos auf www.begegnungsbank.ch.

Video-Ausschnitt der Lesung auf www.der-songwriter.com

Buch: Entscheidung in Florida

Autor: Chris Regez

Verlag: Books on Demand

ISBN: 978-3-7481-3297-4

Erhältlich: Im Buchhandel und via Website www.der-songwriter.com