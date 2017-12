Drei Klassen vom Team A2 der Kantonalen Schule für Berufsbildung in Aarau haben sich entschlossen, in der Woche vor Weihnachten eine Unterstützungsaktion für karitative Organisationen zu starten: Die Jugendlichen des 10. Schuljahres haben eigenhändig verschiedenste Weihnachtsguezli gebacken und schön in Cellophan-Säckli verpackt. Ausgestattet mit Etiketten von "UNICEF", "Living Education" und "Vier Pfoten" verkauften sie diese dann in der Umgebung von Aarau.

Dank dem vollen Einsatz der rund 60 Lernenden und der Grosszügigkeit vieler Passanten konnte der sensationelle Gesamterlös von Fr. 2170.-- erzielt und an die drei obgenannten Organisationen überwiesen werden. So konnten die Lehrpersonen ihre Schützlinge am Freitagnachmittag zufrieden und stolz in die Weihnachtsferien entlassen.