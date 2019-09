Bleiben Sie mobil und behalten Sie Ihre Selbständigkeit bis ins hohe Alter. Mit abwechslungsreichem Training wird die Muskulatur gekräftigt, das Gleichgewicht verbessert und so für mehr Sicherheit im Alltag gesorgen.

Pro Senectute bietet in Zusammenarbeit mit dem Altersheim Brüggli in Dulliken ab Donnerstag, 3. Oktober 2019 von 10.10 - 11.10 Uhr, für 8 x ein aufbauendes- und abwechslungsreiches Training an.

Aufgrund beschränkter Platzzahl, ist eine Anmeldung erforderlich.

Pro Senectute Fachstelle für Altersfragen Olten,

Tel.-Nr. 062 287 10 20 oder mailto: olten@so.prosenectute.ch