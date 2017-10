Das letzte Meisterschaftsspiel auf dem Kittler bei strömendem Regen vor der Winterpause. Man war sich bewusst beim Trainerstab wie auch bei den Spielern vom FC Frenkendorf, wenn man dieses Spiel nicht gewinnt, dann träume man nicht mit dem FC Lausen 07, FC Pratteln und FC Gelterkinden weiterhin um die Meisterschaft mitspielen zu können. Nun zum Spiel: Beidseitig ein Abtasten der beiden Mannschaften. Doch schon in der 11. Minute pfiff der Schiedsrichter einen Penalty für den FC Frenkendorf. Diesen verwertete dann der Jelenko Lukic zum 1 : 0 für die Gastgeber. Und danach hatten weiterhin sowohl Oberdorf und Frenkendorf Chancen zu einer Resultatsverbesserung. Nur entweder waren die beiden Goalies die Verhinderer oder man verwertete knapp nicht. Also ging man mit diesem knappen Ergebnis in die Pause. Dann in der zweiten Halbzeit waren einfach die Frenkendörfer ein wenig

aktiver oder die Glücklicheren. In der 55. Minute ein steiler Pass in die Mitte von einem Spieler von Frenkendorf. Und Naimi Emini verwertete zum 2 : 0. Und hätte der FC Oberdorf nur 1 Goal gemacht, dann hätte Frenkendorf noch um den Sieg zittern müssen. Es kam einfach anders. In der 90. Minute und

Nachspielzeit war mit einem Direkt Schuss Claudio Vaz Barata der Glücklichere, es stand dann 3 : 0 auf der Anzeigetafel für den FC Frenkendorf. Am Sonntag, den 29. Okt.2017 hat man als FC Frenkendorf das letzte Spiel vor der Winterpause auswärts gegen NK Pajde. Und dann einfach der Start in die Rückrunde der Meisterschaft in Pratteln am 24. März 2018 gegen den FC Pratteln.