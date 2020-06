Am Mittwoch, 24.06.2020 gingen 3 Superleaguepartien über die endlich wieder offene Fussballbühne. In Ihrer Zeitung, Ausgabe vom 25.06.2020 ist kein einziger Bericht zu diesen Partien zu finden. Die Resultate sind abgedruckt was bedeuted, dass der Redaktionsschluss nach Ende der Partien gewesen sein muss. Sind das die ersten Folgen von Sparmassnahmen?

Sportliche Grüsse

Paul Schlatter