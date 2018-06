Basel, die drittgrösste Stadt der Schweiz, zeigt sich weltoffen, modern und dynamisch. Sie ist ein wichtiger Schweizer Wirtschaftsstandort und rund 30‘000 Deutsche und Franzosen pendeln nach Basel zum Arbeiten. Basel hat aber auch eine ganz andere Seite: Ihr reiches kulturelles Erbe, ein grosses Angebot an Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten sowie die vielseitige Gastronomie sorgen dafür, dass neben der Arbeit auch das Vergnügen nicht zu kurz kommt. Woran liegt es dann, dass in Basel mehr Singles leben, als in der restlichen Schweiz? Möglichkeiten, auszugehen und andere Alleinstehende kennenzulernen, sind zahlreich vorhanden.

So leben Singles in Basel

Es ist nicht typisch Schweiz, sondern lässt sich auch in anderen europäischen Ländern beobachten: In den Städten leben mehr Menschen alleine als auf dem Land. Einerseits mag es daran liegen, dass viele in die Städte zügeln, um dort zu arbeiten und sich ganz auf ihre Karriere konzentrieren. Das dürfte besonders in Basel der Fall sein: In der Stadt am Rhein gibt es nicht nur die älteste Universität der Schweiz, sondern auch viele Banken, Versicherungsgesellschaften und weltbekannte Betriebe der pharmazeutischen und chemischen Industrie, haben sich hier niedergelassen. Anderseits lebt man in der Stadt anonymer als auf dem Land. Happy Hour mit Arbeitskollegen, Fussball im Stadion mit Freunden, alleine joggen am Rhein … dann wartet schon wieder der PC mit Arbeit oder Weiterbildung.

Fast die Hälfte der rund 1,3 Millionen Schweizer Singlehaushalte befinden sich in Basel-Stadt und Basel-Land. Wer einen Partner oder eine Partnerin sucht, hätte also in Basel und Umgebung eigentlich gute Karten. Manchmal braucht man einfach nur ein paar verlockende Tipps, um rauszugehen und sich unter die Menschen zu mischen. Vielleicht klappt es ja mit den folgenden?

Wo die Chancen gross sind, Singles in Basel zu treffen

Bars, Cafés und Restaurants

Für alle, die neu in Basel leben, aber auch für jene, die schon länger hier sind, aber immer in die gleichen Cafés und Bars gehen, haben wir einige Insidertipps, wo sich Basels Singles treffen. Es kann sich durchaus lohnen, mal eine neue Location auszuprobieren und ganz anderen Menschen zu begegnen, als immer nur den Stammgästen in der Lieblingsbeiz.

Hinterhof, Münchensteinstrasse 81 – Die richtige Adresse für weltoffene, urbane Leute mit Stil. Hier wird vielseitige Kultur geboten und auf die Förderung von noch wenig bekannten Künstlern Wert gelegt. Die Dachterrasse lädt inmitten Grünpflanzen zum Chillen ein und während der Sonnenuntergang für romantische Stimmung sorgt, lassen sich die Gäste Grillspezialitäten von regionalen Metzgern schmecken. Auch die Barkultur im Hinterhof kann sich sehen lassen: bei ausgewählten Cocktails lernt man sich kennen und es besteht durchaus die Chance, interessante Singles zu treffen.

Café fumare non fumare, Gerbergasse 30 – unkompliziert, charmant und doch stilvoll: So präsentiert sich das Café, welches die Kaffeehauskultur zelebriert und Kaffeeliebhaber mit einer eigenen Kaffeemischung verwöhnt. Neben zwei Bars, nämlich einer für Raucher und einer für Nichtraucher, gehört zu diesem speziellen Kulturort die angesagte „Urban Lounge“, die verschiedene Veranstaltungen von Tanz bis Yoga anbietet. An warmen Tagen trifft man sich auf der Terrasse, kommt ins Gespräch und lernt ganz unverkrampft neue Menschen kennen.

Cargo-Bar, St. Johanns-Rheinweg 41 – Lust, die Englischkenntnisse aufzumöbeln? Dann ist das der richtige Ort. Im Cargo trifft sich internationales Publikum und bei einem feinen Drink an einem der Tische direkt an der Strasse oder am Wasser, kommt man leicht ins Gespräch. Wenn gerade kein passendes Thema zur Hand ist, muss es nicht unbedingt das Wetter sein: Viele Gäste der Cargo-Bar haben ein Flair für Architektur.

Vielleicht möchten Sie aber auch nicht alleine ausgehen, sondern haben schon ein Auge auf eine attraktive Frau oder einen tollen Mann geworfen? Zu einer Einladung gehört die passende Location. Damit kann Basel dienen, denn die Auswahl an Restaurants ist riesig und deckt wirklich jeden Geschmack ab, vom 19 Gault Millau-Punkte Restaurant Ceval Blanc by Peter Knogl bis zum Burger’s Bohrerhof in Allschwil. Während das erstgenannte zu den 100 besten Restaurants der Welt gehört und stilvolle, elegante Kleidung erwartet, lädt das andere ein, auch in Jeans und Shirt die ausgezeichnete Küche im Garten oder dem schönen Restaurant zu geniessen.

Kunst und Kultur in Basel



Wenn Sie Kunst lieben, dann ist Basel ein echtes Eldorado! Neben der sehenswerten Altstadt beherbergt die Stadt am Rhein enorm viele Museen, wie zum Beispiel das renommierte Kunstmuseum mit seinen zahlreichen Meisterwerken. Hier ist unter anderem die grösste Sammlung von Werken der Familie Holbein zu finden. Das Musikmuseum stellt die grösste Schweizer Sammlung an Musikinstrumenten aus und ist in einem ehemaligen Stiftsgebäude untergebracht, dessen ältester Teil im 11. Jahrhundert erstellt wurde. Das Museum der Kulturen ist mit mehr als 300‘000 Objekten die wahrscheinlich umfangreichste ethnografische Sammlung der Schweiz.

Viele weitere Museen in Basel liessen sich mit Superlativen beschreiben. In einer Ausstellung ist es relativ leicht, Kontakte zu knüpfen: Viele Singles aus Basel verbringen Ihre Freizeit mit dem Besuch eines Museums. Also fassen Sie sich ein Herz und sprechen Sie interessante Menschen einfach an. Was an manch anderem Ort ziemlich plump wirken würde, passt in einer Kunstausstellung. Ein gemeinsames Thema ist schliesslich schon vorhanden und wenn Sie dieses beide gerne vertiefen würden, dann trennen Sie sich nicht, ohne seine oder ihre Handynummer gespeichert zu haben und seien Sie in Basel verliebt.

Und noch mehr Flirt-Locations für Basler Singles

Es gibt in Basel und der näheren Umgebung noch weitere attraktive Möglichkeiten und schöne Orte, ganz unkompliziert auf interessante Menschen zuzugehen. Vielleicht bahnt sich ja genau da eine neue Liebesbeziehung an? Hier verbringen Singles aus Basel gerne ihre Freizeit:

Tierfreunde lieben den Zolli, den weitum bekannten Basler Zoo.

Das berühmte Basler Münster verzaubert mit seiner Architektur und dem atemberaubenden Blick über die Stadt.

Und natürlich bietet sich das Rheinufer für einen Spaziergang an. Noch romantischer ist eine Fahrt mit der Rheinfähre.

Basel und Fussball – das gehört irgendwie zusammen. Solange der Ball rollte, sind zwar alle Augen aufs Spielfeld gerichtet, aber in der Pause bei Bratwurst und Bier oder nach Abpfiff beim Fachsimpeln, stehen die Chancen für einen Flirt gar nicht so schlecht.



Ausflugstipps für Basler Singles

Während sich fast alle vorher genannten Tipps auf die Stadt Basel bezogen, darf natürlich nicht vergessen werden, dass es in der Umgebung der Stadt am Dreiländereck jede Menge attraktive Ausflugsziele gibt. Erkunden Sie zum Beispiel die Augusta Raurica: die faszinierenden römischen Ruinen in Augst, verabreden Sie sich für eine Wanderung in der wildromantischen Natur des Juras oder besuchen Sie das Kloster Mariastein, wo einer Legende nach die Jungfrau Maria ein Kind vor dem Sturz in den Abgrund bewahrte und es in einer Höhle ablegte. Auch ein Sprung über die Landesgrenze oder die Besichtigung einer der zahlreichen Burgruinen macht zu zweit mehr Spass, als alleine. Bei gemeinsamen Unternehmen stellen Sie vielleicht beide fest, dass sich zwischen Ihnen mehr als nur Freundschaft entwickelt.