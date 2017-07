Kürzlich bekam eine Besucherschar der VCU Vereinigung Christlicher Unternehmer Aargau/Solothurn Einblick in die Sitzmöbelfirma Intertime AG in Endingen. Lukas Weibel führt das Familienunternehmen in zweiter Generation zusammen mit seinem Bruder Johannes. In einer eindrücklichen Besichtigung erhielten die Besucher Einblick in die einzelnen Arbeitsschritte der Produktion eines Intertime-Möbels. Die VCU zeigte sich beeindruckt von den unternehmerischen Leistungen.

«Man muss vieles leisten, um in unserer Branche bestehen zu können», erklärte Lukas Weibel zu Beginn. Es gäbe in der Schweiz nicht mehr viele Möbel-unternehmen, deshalb sei eine starke und innovative Führung für sein Unternehmen mit 61 Mitarbeitern unabdinglich. Das gelingt Intertime AG mit Erfolg: 2014 gewann die Firma den Aargauer Unternehmenspreis in der Kategorie Industrie- und Produktions-unternehmen. Die Geschichte von Intertime AG geht zurück auf das Jahr 1965, als Hans Weibel zuerst in Zürich, bald darauf in Endingen den Grundstein für das Unternehmen legte und an diesem Standort expandierte. 2001 erfolgte der Generationenwechsel an die beiden Söhne. Die Philosophie blieb gleich: der Anspruch an bedingungslose Qualität, Funktionsvielfalt und erstklassige Verarbeitung am Standort sind auch heute zentrale Werte der Firma.

Sitzqualität, Design, Variation

«Die Intertime AG lässt sich in drei Worten zusammenfassen: Sitzqualität, Design und Variation», umreisst Weibel die Firmenidentität. «Die Kollektionen von Intertime erfüllen klassische, sowie moderne Designansprüche. Zusammen mit den hochwertigen Materialien die wir benutzen, gewähren wir eine lange Lebensdauer sowie zeitlose Designs». Auch an die Sitzqualität hat Weibel grosse Ansprüche. Nachdem sein Vater das ARS (Anatomisch Richtig Sitzen) umsetzte, führten die Söhne das „Dynamische Sitzen“ ein – welches nicht nur einer aufrechten Sitzhaltung, sondern auch einem bequemen und bewegten Sitzen dient. Als KMU ist es Intertime AG möglich, spezifisch auf Kundenwünsche einzugehen und dabei eine grosse Variation an Möbeln anzubieten.



Jedes Möbel ein Einzelstück

Die Besichtigung begann in einer grosszügig und modern eingerichteten Ausstellungs-halle. In dieser können Kunden die Möbel ansehen und testen. An der Wand hängt eine Vielzahl an Stoffvariationen, die das eindrücklich breite Sortiment präsentieren. Die Besucher wurden anschliessend in den oberen Stock, in dem die eigentliche Produktion stattfindet, geführt. Weibel zeigte, welche Arbeitsschritte durchlaufen werden müssen, bis das Endprodukt hergestellt ist. Von der Kontrolle jedes einzelnen Lederstückes, über das Scannen der verwertbaren Teile, das Schneiden des Leders auf Mass, das Verarbeiten und Nähen des Materials bis hin zur Polsterung der Möbel und der Montage der Mechanik, ist jeder Schritt mit viel Handarbeit und exakter Arbeit verbunden. Zur Qualitätssicherung prüfen jeweils Mitarbeiter aus verschiedenen Teilbereichen das Endprodukt. Dies fördert die Affinität der Angestellten für die Arbeit der anderen Mitarbeiter. Da jede Lederhaut einzigartig ist und die Möbel durch Handarbeit hergestellt werden, ist jedes Produkt ein Einzelstück.

Innovation und Tradition

Der Blick hinter die Kulissen der Intertime AG faszinierte die Besucher. Nach dem Rundgang wurden die Ausstellungsmöbel bei einem Apéro getestet und ausprobiert. Die Produkte von Intertime AG sind jeweils auch an internationalen Messen ausgestellt und wurden bereits mit mehreren Designawards, darunter dem renommierten reddot design award, ausgezeichnet. Mit Tradition, Innovation und dem hohen Anspruch an Design und kundenorientierten Service sieht sich das Unternehmen auch mit Blick in die Zukunft auf gutem Weg.

Respekt, Fairness, Verantwortung

Mit Anlässen zu aktuellen Themen fördert die Vereinigung christlicher Unternehmer VCU den Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter den Mitgliedern sowie mit Fachleuten und interessierten Gästen. Hauptfokus ist laut VCU-Präsident Louis Dreyer dabei das «Wirtschaften mit Werten». Ziel der Vereinigung ist es, ihren Mitgliedern unter-nehmerische, gesellschaftliche und ethische Impulse zu vermitteln und ihre Verantwortung im Umgang mit Gesellschaft und der Welt wahrzunehmen. Dies ganz nach dem Motto: «Respekt – Fairness – Verantwortung».