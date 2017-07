Ein Beispiel für erlebte Partizipation in der offenen Jugendarbeit. Muss man über Partizipation im Bereich der Kinder- und Jugendförderung überhaupt noch Worte verlieren? Ich meine, dass es sich nach wie vor lohnt, denn „Partizipation“ ist einer der zentralen Schlüsselbegriffe der Kinder- und Jugendförderung. Es muss ein Grundanliegen der Politik und der Gesellschaft sein, die Partizipation aller Gesellschaftsgruppen zu fördern, denn an demokratischen Prozessen kann nur teilhaben, wer wirklich gelernt hat, sich zu informieren, mitzureden, den Prozess zu gestalten und letztlich mitzuentscheiden. Wenn aus Kindern und Jugendlichen aktive, engagierte und politisch denkende Menschen werden sollen, müssen die Voraussetzungen dazu durch frühe demokratische Beteiligung aktiv geschaffen werden.

Im Freizeitbereich übernimmt die Kinder- und Jugendförderung eine zentrale Aufgabe innerhalb der demokratischen Bildung der Kinder und Jugendlichen. Das Erfahren und Erlernen von partizipativen Prozessen im Kinder- und Jugendalter ist für eine aktive Beteiligung am Gemeinwesen unabdingbar. Genau hierfür schafft die Kinder- und Jugendförderung Möglichkeiten und bietet entsprechende Erfahrungs- und Experimentierfelder.

Dabei findet Partizipation in verschiedenen Settings, Projekten und in ganz unterschiedlichen Formen statt.

(David Pfulg, Vorstand DOJ)

Heute berichten wir, die Jugendarbeit Wettingen (JAW) über das Skaterprojekt. Dieses Projekt ist eine Freude für die Jugendarbeitenden, denn Partizipation und Motivation sind zwei Aspekte, die das Projekt am Leben und Laufen halten. Anbei möchten wir uns bei den vielen Spendern und Sponsoren bedanken, die das Projekt, welches nun schon seit zwei Jahren läuft, unterstützen. Noch immer haben die Jugendlichen ihre Motivation in keiner Weise verloren und arbeiten unermüdlich daran, nach und nach ihren grossen Traum vom «Skaterpark in Wettingen» zu realisieren. 16 Jugendliche halfen in den Frühlingsferien mit, die Miniramp fertigzustellen und freuen sich darüber, in eigener Initiative eine solche Anlage gebaut und damit ein positives Ergebnis erzielt zu haben.

Zur Geschichte

2015 kam eine Gruppe Jugendlicher auf die Jugendarbeit Wettingen zu. Sie erkundigten sich, ob wir ihnen beim Realisieren einer Rollsportanlage behilflich sein können, denn in Wettingen fehle die Möglichkeit für Skateboard-, Freestyle Scooter- und BmxfahrerInnen, diesem Sport nachzugehen. Die Gruppe wächst stetig und zählt heute 12 Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren, die sich regelmässig in den Räumlichkeiten der Jugendarbeit Wettingen treffen, um sich mit ihrem Vorhaben zu beschäftigen. Unter dem Namen «Skatergruppe5430» erstellten sie eine Emailadresse und fingen an, mit der politischen Gemeinde in Kontakt zu treten.

Sie wurden von der Kinder- und Jugendkommission eingeladen, eine Präsentation über ihr Vorhaben durchzuführen. Nach diesem offiziellen Auftritt und zwei Jahren harter Arbeit wurde der «Skatergruppe5430» klar, dass es nicht so leicht sein wird, in näherer Zukunft einen Skateplatz in

Wettingen umsetzen zu können. Um in der Zwischenzeit dennoch ihrer Leidenschaft nachzugehen, kam die Idee auf, eine Miniramp im Garten des Jugendhauses Scharten zu bauen. Diese könnte dann relativ einfach auf einen allfälligen Skateplatz transportiert werden.

Der Jugendarbeiter und Begleiter der «Skatergruppe5430» Flavio Uhlig, hat sich in einem Erkundungsgespräch bei der Bauverwaltung und Planung über die Bedingungen für den Bau einer Miniramp erkundigt. Dabei wurde der «Skatergruppe5430» geraten, ein ordentliches Baugesuch für das Vorhaben einzureichen, welches die Gruppe anschliessend mit Flavio Uhlig zusammenstellte und welches am 2. Februar 2017 genehmigt wurde. Während das Projekt im Rathaus hängig war, machten sich die Jugendlichen in diversen Sitzungen an die Planung. Fragen zur Finanzierung, der Bauart, der Materialien, der Lärmemission, des Schutzes und der Betriebszeiten wurden diskutiert und anschliessend warteten alle gespannt auf das «OK» der Gemeinde. Als dieses erteilt wurde, war die Freude natürlich riesig.

Direkt nach der schriftlichen Genehmigung plante die Gruppe den Bau und begab sich auf Finanzmittelsuche. In den Frühlingsferien machten sich dann alle ans Werk.

Vom Fundament bis zur Lackierung der Holzplatten setzten die Jugendlichen mit Unterstützung von Kay Salathé alles selbstständig um und schon jetzt sehen wir, dass die Sportanlage auf grosses Interesse stösst. Auch in den Mittagspausen kommen Kinder und Jugendliche vorbei, um ihre Tricks zu üben. In den ersten 3 Wochen wurde die Miniramp fast täglich genutzt. Zwischen 30 und 40 Kinder und Jugendliche nutzten bisher die Rollsportanlage.

Sponsoren

Im Vorfeld wurde auf unterschiedlichste Art und Weise Geld gesammelt. Die Jugendlichen zogen von Haustür zu Haustür und führten einen Kuchenverkauf auf dem Wettinger Jahrmarkt durch. Sie schrieben Firmen an, gaben ein Gesuch beim Ideentopf ein und entwarfen ein Logo für die «Skatergruppe5430». Alles organisierten und realisierten sie selbständig und zogen die Jugendarbeitenden nur hinzu, wenn sie Hilfe benötigten. Die JAW hat die Räume für Sitzungen zur Verfügung gestellt und ein Mitarbeiter war unterstützend an der Seite, um die Sitzungen zu führen und Inputs zu geben, was bei einer aktiven Gruppe von Jungs im Teenage-Alter viel Nerven und Geduld kostete. Umso schöner war dann der Erfolg, als Sponsorenbeiträge gutgesprochen wurden. Im WhatsApp-Chat, der als gängiges Kommunikationsmittel benutzt wird, wurde jede Finanzspritze gefeiert und freudig kommentiert.

Der Bau der Miniramp wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung von:Jugendarbeit Wettingen, Ideentopf der Kinder- und Jugendkommission Wettingen, Rolling Rock Aarau, Tägipark Wettingen, Swisslos Sportfond und verschiedensten Pivatpersonen der Gemeinde Wettingen.

Die Miniramp wird rege genutzt. Und wir freuen uns auf weitere Projekte und das Verfolgen der Vision- Skaterplatz.