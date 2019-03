Die Wetterprognosen waren nicht vielversprechend. Aber die 61 Schülerinnen und Schüler des Schönenwerder Sälischulhauses liessen sich davon nicht entmutigen. Gut gelaunt gingen alle mit ins Skilager der Klassen 1a, 1b, 1c und 1d nach Elm. Im tollen Schneetreiben war das Üben in den Skigruppen besonders herausfordernd. Aber alle konnten schliesslich profitieren und den Schneesport erlernen. Aber am Dienstag schenkte uns Petrus dann doch noch einen Prachtstag mit blauem Himmel, viel Sonne und wunderschönen Neuschneepisten. Funpark, Schlitteln, Skirennen, eine Fackelwanderung, gutes Essen, Spiele und viel Spass beim Lagerleben rundeten diese Woche ab. So wird diese Woche uns allen in guter Erinnerung bleiben.