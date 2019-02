Vergangene Woche verbrachten 51 Kinder und Jugendliche mit 15 Leitern eine grandiose Schneesportwoche auf der Bettmeralp. Nach einem nebligen Wochenstart am Montag und viel Pulverschnee schien die Sonne für den Rest der Woche. Während des Tages wurden die Teilnehmer in Gruppen im Snowboarden und Skifahren unterrichtet und es machten alle grosse Fortschritte. Am Abend wurde jeweils ein unterhaltsames Abendprogramm durchgeführt. So mussten die Teilnehmer beispielsweise am Sonntagabend einen kniffligen Diebstahl aufklären, den die Leiter in lustigen Verkleidungen inszenierten, am Dienstag schlittelten einige auf Tellerbobs den Wanderweg zum Lagerhaus hinab, wo es Punsch und Chips gab, während die anderen Nachtskifahren waren und am Donnerstag wurde in der Dorfdisco «Alpfrieden» getanzt. Am Freitagabend konnte dann noch der während des Lagers geschnittene Lagerfilm geschaut werden und es wurden die Gewinner des Rennens sowie die Gewinnergruppe der Foto-Challenge gekürt.

Viel zu schnell war die Woche dann wieder vorbei und es musste gepackt werden, bevor es am Samstagmorgen mit dem Car wieder nach Hause ging. Es war eine sensationelle Woche, die sowohl den Teilnehmern als auch den Leitern riesigen Spass gemacht hat.

Herzlichen Dank an alle Leiter und Teilnehmer! Wir freuen uns bereits aufs Skilager 2020! Mehr Bilder bald auf www.snowcamp-woelflinswil.ch, auf Facebook oder Instagram (skilagerwoelflinswiloberhof).