Geht es nach den großen kalifornischen Technologiekonzernen, soll die digitalisierte Stadt in Zukunft keine bloße Vision mehr sein, sondern die Realität. Der Architekturkritiker Klaus Englert sieht in der Smart City eine Gefahr für die Freiheitsrechte der Bürger, denn die komplette Datenerfassung werde dann an der Tagesordnung sein, so Englert.



Schon Ende der 60er Jahre galt San Francisco als die Stadt der Freiheit und des alternativen Lebensgefühls, und das hält bis heute noch an. Hier zeigen homosexuelle Paare öffentlich ihre Zuneigung, lateinamerikanische Einflüsse sind in der ehemals mexikanischen Stadt deutlich zu erkennen In der Bay Area entstand das Mission-Viertel, das dank ihrer ethnisch und sozial völlig unterschiedlichen Bewohner eine vielfältige und faszinierende Kulturszene hat Zwar hat San Francisco die Flower Power Zeit hinter sich gelassen, doch neben einigen Nostalgikern ist auch die weltoffene Toleranz aus der Ära der Blumenkinder geblieben.



San Francisco im Wandel der Zeit



Doch aus dem einstigen Paradies für Aussteiger und Weltverbesserer droht langsam aber sicher ein Mekka für Immobilienhaie und Großkonzerne zu werden, das auch die dort aufgewachsenen Latinos zum Verhängnis wird. Ihnen droht die Zwangsräumung, denn viele Immobilienentwickler haben das Mission-Viertel für sich entdeckt und kaufen ganze Straßenzüge auf. Die meisten Latinos verlassen das Viertel, zahlreiche kleine Geschäfte wie Buchhandlungen haben bereits geschlossen oder stehen kurz vor dem Aus. Besonders deutlich wird der Wandel Sann Franciscos in der Market Street, Wo früher kleine Händler ihren Lebensunterhalt verdienten, thront nun am nördlichen Ende der Großkonzern Apple mit seinem Flagship Store. Ihm folgten Twitter, die Musikstreaming Plattform Spotify, der Social-Media-Anbieter Yammer, der Online Vermittlungsdienst Uber. Auch Microsoft und Google haben in der Market Street ihre komfortablen Zelte aufgeschlagen.



Bill Gates plant eine total vernetzte Stadt



Doch Microsoft Gründer Bill Gates ist die totale Umwandlung San Franciscos nicht genug. Er plant eine Millionenstadt namens Belmont mitten in der Wüste Arizonas, in der alles von einem High Speed Netzwerk aus zentral gesteuert wird wie selbstfahrende Autos, Mobiltelefone oder Heizungen.



Auch Google will ähnliche Visionen in die Tat umsetzen. So will die Konzern-Tochter Sidewalk Labs ein komplettes Stadtviertel in das Hafenareal von Toronto implantieren. Die Versprechungen klingen verlockend. So sollen Parks und Plätze in Quayside Vorbild europäischer Städte ähneln, wobei den Bürgern auch die Reduktion von Energieverbrauch und CO²Ausstoß in Aussicht gestellt werden.



Vorgetäuschte Idylle



Betrachtet man die Webseite von Sidewalk Labs, sieht man paradiesische Bilder von idyllischen Stadtbildern, sauberer Luft und Menschen, die rundum glücklich und zufrieden sind. Doch sollte man sich von dieser Ideologie nicht blenden lassen. Belmont und Quayside sind Smart Cities, die privat sind und mit denen die Technologie-Konzerne ihre eigenen Interessen verfolgen. Diese technokratischen Idealstädte sind weit von den Traditionen der europäischen Städte entfernt, sondern entsprechen nur den neoliberalen Vorstellungen hochbezahlter Firmenmanager. Die künftigen Smart Cities werden so sehr vernetzt sein, dass jedes einzelne Wort und jede einzelne Handlung der Bürger überwacht wird. Der kleine geheime Rückzugsort für Liebespärchen wird der Vergangenheit angehören.



Umfassende Datenerfassung bald alltäglich



Die künftigen Bewohner von Quayside und Belmont werden für die heutigen Diskussionen über Vorratsdatenspeicherung und Datenschutzbestimmungen von Onlineshops nur ein müdes Lächeln übrig haben, denn werden sich durch den Einzug in die neuen Städte mit der allumfassenden Datenerfassung einverstanden erklären Schon heute geben wir sehr viel von unserer Persönlichkeit preis. Die Videoüberwachung ist in unseren Innenstädten angekommen, wir hinterlassen unsere persönlichen Daten auf Chipkarten und erzählen den sozialen Netzwerken, wohin unser nächster Urlaub gehen soll. Die Brave New World hat schon begonnen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch wir in Smart Cities leben.