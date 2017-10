Solothurn hat mehr als nur 11 Kirchen und Klöster. Wo fand vor fast 1'000 Jahren in Solothurn eine Königskrönung statt?Erfahren Sie auf dem beschaulichen Spaziergang was der Unterschied zwischen Marmor und Stuckmarmor ist. Was bedeutet Klassizismus und Barock? All diese Fragen und manche Episode zum Schmunzeln wird Ihnen der freischaffende Stadt(ver)führer Markus von Arx auf dem gemütlichen Rundgang beantworten und zu erzählen wissen. Der Stadt(ver)führer erwartet Sie mit Freude am Samstag, 4. November 2017, 16.00 Uhr, bei der St. Ursentreppe. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Führung findet bei jeder Witterung statt.