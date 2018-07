In der Zeit vom 20. – 29.06.2018 fanden in Zetzwil die diesjährigen Sommerserenaden statt. Diese wurden von der Kulturkommission der Gemeinde Zetzwil organisiert. An fünf Abenden wurden den über 350 Gästen, an der Wuhrhütte musikalisches dargeboten. Die Musikgruppen kamen aus Zetzwil und der näheren Umgebung. Zu hören waren die «Liebegger Alphornbläser», die «Guggemusik Snäfu», die «Wätterhäxe», «der Wynentaler-Chor Allegro» und das «Trio Zaargo». Für eine Stunde wurden die Besucher musikalisch verwöhnt. Im Gegenzug wurden die Gruppen, durch grosszügige Spenden der Besucherinnen und Besucher bedacht. Für das leibliche Wohl sorgte die Kulturkommission mit Wasser, Bier und «Landsgemeindwurst». Dank des wunderschönen Wetters, an diesen Tagen, wurden die Sommerserenaden zu einem tollen Erlebnis von Kultur in der Natur.