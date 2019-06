Prosenio & Rosenau Bethesda Alterszentren AG unternahmen am 19. Juni 2019 ihren jährlichen Sommerausflug

Gut 70 Bewohnende, Angehörige und Mitarbeitende fuhren am Mittwoch mit 2 Bussen ins solothurnische Seewen. Auf dem Programm stand ein Besuch im Musikautomatenmuseums.

Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Teilnehmenden nach der Ankunft die Zeit bis zum Mittagessen mit einem Spaziergang in der ruhigen grünen Umgebung. Nach dem feinen Mittagessen fanden die Führungen durchs Museum statt. Mit viel Enthusiasmus haben uns die Mitarbeiterinnen durch das Museum geführt. Das im Besitz der Eidgenossenschaft befindliche Museum hat eine eindrückliche Sammlung an Musikdosen, Plattenspieldosen, mechanischen Musikautomaten, Grammophonen und vielem Mehr. Bewohnende hatten bei einzelnen Ausstellungsobjekten Erinnerungen an die Kindheit. Andere erinnerten sich aus ihrer Berufskarriere an solche Geräte und konnten uns Laien den Mechanismus bestens erklären. Und für wieder andere, unsere jüngeren Mitarbeitende war fast unvorstellbar, wie früher Musik gehört wurde. So ergaben sich spannende Gespräche. Einmal mehr haben Alle den gelungenen Ausflug genossen.

Conny Thut, Leiterin Administration