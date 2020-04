Sommerlager der Schule Meisterschwanden

In der ersten Ferienwoche fand das traditionelle Sommerlager der Schule statt, dieses Jahr zum ersten Mal auf der Lenzerheide. Dass das Lager einem Bedürfnis entspricht und sehr attraktiv ist, zeigt die ausserordentlich grosse Schar von 55 Schülerinnen und Schüler aus der zweiten bis zur sechsten Klasse, welche sich angemeldet hatten.

Hauptleiter Patrick Uebersax konnte sich auf eine Truppe erfahrener und initiativer Leitenden verlassen, welche sich zusammensetzte aus Lehrpersonen aller Stufen und ehemaligen Lagerteilnehmern oder Verwandten und Freunden. So war das Programm wie immer vielfältig und bunt. In Workshops konnten die Kinder Cup-Cakes backen, Graffitis zeichnen, Bändeli knüpfen, sich in den Orientierungslauf einführen lassen, Parcour üben und so weiter.

Einen Nachmittag verbrachten alle in einem nahen Waldstück bei einem Piratenspiel, bei dem es galt, möglichst viele Schätze zu erobern. Eines der Abendprogramme war Wellness für alle mit Schönheitsmasken, Schminken, Coiffeur, Ruheraum, Orakel und was sonst noch dazugehört. An zwei Tagen waren Wanderungen angesagt. Dabei war die grösste Herausforderung sicher die Besteigung des Parpaner Rothorns durch die älteren der Schüler und Schülerinnen – keine selbstverständliche Leistung, auf die einige am Abend doch ziemlich stolz waren.

Das gepflegte Lagerhaus, etwas oberhalb der Gemeinde Lenzerheide gelegen, bot den Kindern eine Umgebung, welche alle auch in der Freizeit nach draussen zog. Am meisten genutzt wurde wohl der grosse Fussballplatz, aber auch der nahe Bach lockte oder der grosse Sitzplatz für ruhigere Beschäftigungen. Natürlich mussten am Heidsee die mitgebrachten SUP-Boards ausprobiert werden und die meisten der Kinder (und Leitenden) waren zumindest einmal trotz frischen Temperaturen am Baden.

Dass die viele Bewegung und die frische Luft Hunger machten, merkte die Küchencrew daran, dass alles, was auf den Tisch kam, immer mit Begeisterung weggeputzt wurde. Am Abend konnten interessierte Schüler an kurzen Lehreinheiten zu Vogel- und Waldkunde teilnehmen, alle Schüler hatten im Vorfeld ihren Schulrucksack mit Schulmaterial mitgebracht. Am letzten Abend wurde in der Disco eifrig getanzt und den Abschluss machte ein gelungener Film als Lagerrückblick. Ein Dank an alle, welche eine Ferienwoche eingesetzt haben, um den Untersiggenthaler Primarschülern dieses tolle Lager zu ermöglichen.